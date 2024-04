Ligue 1 : programmation inhabituelle pour Lille - OL, lundi 6 mai

La rencontre entre Lille et l'OL comptant pour la 32e journée de Ligue 1 n'aura pas lieu un samedi ou un dimanche comme il est de coutume, mais un lundi. Rendez-vous le 6 mai à 21 heures.

On ne sait pas encore si les supporteurs lyonnais seront autorisés à se déplacer du côté de Lille, mais une chose est sûre, la programmation de cette affiche de la 32e journée de Ligue 1 risque d'en refroidir plus d'un vis-à-vis d'un possible voyage dans le Nord. En effet, la LFP a annoncé vendredi que le match ne se jouerait pas un samedi ni un dimanche, mais bien lundi 6 mai à 21 heures.

Plusieurs explications à cela, avec en premier lieu l'impossibilité de programmer des rencontres le 5 mai en raison de l'hommage rendu aux victimes de Furiani en 1992. Si des affiches sont bien prévues les vendredi 3 et samedi 4 mai, le diffuseur, Prime Video, a donc choisi de placer la confrontation entre le LOSC et le club rhodanien en début de semaine.

Moins de repos pour l'OL avant Clermont

Sachant que Nice - Paris et Reims - Marseille, la seconde partie concernant directement les joueurs de Pierre Sage pour une place en Europe et comptant pour la même journée, se disputeront le 15 mai. Un beau méli-mélo dû entre autres aux qualifications des Parisiens et Marseillais pour les demi-finales de Ligue des champions et de Ligue Europa. Cela aura-t-il des incidences sur l'issue de la compétition domestique, sachant que ce n'est pas le seul aménagement du calendrier déjà effectué par l'instance ? Difficile aujourd'hui de se faire une idée de la réponse.

Ce qui est certain en revanche, c'est que l'Olympique lyonnais aura moins de récupération que Clermont, qui jouera lui le samedi 4. Les deux formations s'affronteront dans le cadre de la 33e journée le dimanche 12 mai. "Il y a des avantages pour le football français car c'est très bien de leur donner les meilleures conditions pour jouer leurs matchs européens, a déclaré Sage face à la presse. Mais à l'inverse, cela change la donne par rapport à leurs adversaires en championnat". Lorient, par exemple, peu s'inquiéter pour son maintien, avec deux rencontres en une semaine, les 24 et 28 avril, contre Paris puis Toulouse.