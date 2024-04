Lille éliminé en Europe, l’OL ne verra pas son calendrier bouleversé

Avec l’élimination de Lille en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, l’OL a pu avoir un ouf de soulagement. Les Lyonnais n’auront pas à jouer trois matchs décisifs en l’espace d’une semaine.

Il reste à connaitre la programmation définitive de ce match, mais l’opposition entre Lille et l’OL ne connaitra pas de report. Cela avait été envisagé par la LFP jeudi avec le quart de finale de Ligue Europe Conférence des Lillois, mais ce vendredi, la question ne se pose plus. En effet, malgré une vraie domination, le LOSC a été sorti lors de la séance des tirs au but par Aston Villa et n’a pas rejoint le dernier carré de la compétition. En conséquence, son calendrier en Ligue 1 ne sera pas chamboulé et le match qui pouvait être concerné contre l’OL se jouera bien le week-end du 4 mai pour le compte de la 32e journée.

Une aubaine pour les Lyonnais ?

Une bonne nouvelle pour les joueurs de Pierre Sage qui n’auront pas à jouer trois matchs cruciaux dans la course à l’Europe en l’espace d’une semaine. Le déplacement dans le Nord aurait certainement été placé entre Clermont et Strasbourg, mais cette question ne se pose plus. En revanche, avec la qualification de l’OM dans le dernier carré de la Ligue Europa, l’OL va très probablement voir trois de ses concurrents être soumis à cette situation. Reims - OM censé se jouer le week-end du 4 devrait donc être décalé, tout comme le match de Nice contre le PSG. Une aubaine pour la formation lyonnaise, même si l’équité en prend forcément pour son grade ? Il faudra avant tout faire le travail sur le terrain avant de penser aux autres.