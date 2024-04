Figure du championnat de France dans les années 2000, l’OL a passé le flambeau au PSG depuis l’arrivée de QSI. Malgré des moyens différents, le club lyonnais continue de contrarier son adversaire avec six victoires.

Avec les moyens pharaoniques à sa disposition, on pourrait se dire que le PSG ne ferait qu’une bouchée de la Ligue 1 depuis plus de dix ans. Et pourtant, le record de sept titres de suite de l’OL continue de tenir et ne semble pas encore prêt de tomber. Montpellier, Monaco et Lille sont venus mettre à mal l’hégémonie parisienne depuis l’arrivée du Qatar à la tête du club. Mais le PSG reste la tête de gondole de ce championnat de France. L’ogre que tout le monde redoute et en même temps que tout le monde veut faire tomber. À une exception près, l’OL n’a jamais été en mesure de tenir la dragée haute à son rival sur la durée d’un exercice et toutefois, la formation rhodanienne est peut-être celle qui réussit le mieux contre ce PSG version QSI.

Une victoire au mental la saison dernière

Dimanche (21h), les joueurs de Pierre Sage tenteront de poursuivre sur leur série positive pour aller faire un coup dans la capitale. Cela permettrait de marquer des points précieux dans la course à l’Europe et de prendre un ascendant psychologique avant la finale de la Coupe de France. Quoi qu’il en soit, la recette de la victoire, l’OL la connait plutôt bien contre le PSG depuis 2011.

Avec six succès, les septuples champions de France sont ceux qui ont réussi à faire chuter le plus de fois le club de la capitale sur la dernière décennie. Seul Rennes fait mieux (7), mais à l’heure de la 90e confrontation entre les deux équipes en Ligue 1, l’OL aimerait sûrement refaire le coup de la saison dernière. Les Lyonnais avaient fait le dos rond pour l’emporter 1-0 au Parc des Princes grâce à Bradley Barcola. Problème, l’attaquant est désormais dans le camp d’en face…