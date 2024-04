L’OL féminin va exploser son record d’affluence contre le PSG

Samedi (19h), l’OL pourra compter sur le soutien de ses supporters pour prendre un premier ascendant sur le PSG. Pour la demi-finale aller de Ligue des champions, le Parc OL va signer son record d’affluence.

Pas d’excuses samedi en début de soirée pour les joueuses de l’OL. Ces dernières ont souvent regretté le manque de soutien dans l’agglomération lyonnaise pour leur match. Contre le PSG, elles seront servies. Comme on pouvait s’y attendre depuis maintenant une semaine et un cap des 30 000 rapidement passé, le Parc OL va signer son record historique pour un match de l’OL féminin samedi soir (19h). À 48h de la première manche de ces demies de Ligue des champions, la barre des 35 000 spectateurs a été franchie, de quoi pulvériser le précédent record.

Un jour et un horaire qui facilitent la venue

En novembre 2019, à l’occasion d’un match de championnat déjà contre le PSG, l’OL avait réussi à attirer 30 661 personnes à Décines. Ils seront donc bien plus samedi. En plus du réseau de clubs féminins créé ces derniers mois au sein du club ainsi que de l'appel des Bad Gones, les supporters lyonnais vont répondre présents pour ce gros rendez-vous grâce à un jour et un horaire qui favorisent clairement cette affluence. Certains diffuseurs pourraient en prendre de la graine plutôt que de voir des enceintes d’à peine plus de mille personnes. En tout cas, Sonia Bompastor et ses joueuses doivent avoir le sourire et on peut les comprendre.