OL féminin - PSG : le Kop Virage Nord se mobilise

Pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre l'OL et le PSG, le Kop Virage Nord a lancé un appel aux supporters lyonnais pour les exhorter à venir au stade.

Le record dans le viseur. Mardi, 25.000 spectateurs avaient déjà pris leur billet pour assister au choc entre l'OL féminin et le PSG comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. L'objectif du club rhodanien est de faire venir au stade plus de 30.661 personnes afin de battre la précédente marque établie lors d'une confrontation entre les deux rivaux en 2019. Pour cela, il peut compter sur l'appel à la mobilisation publié par le Kop Virage Nord (Bad Gones).

Un horaire favorable et une forte mobilisation

A un peu plus d'une semaine du duel, qui se tiendra samedi 20 avril à 19 heures, le groupe de supporters a lancé un message sur ses réseaux sociaux, encourageant les Rhodaniens et Rhodaniennes à venir soutenir les joueuses de Sonia Bompastor. "Nous faisons appel à l'ensemble du peuple lyonnais afin de se mobiliser tous ensemble et d'apporter le soutien nécessaire à nos Fenottes, qui le méritent tant grâce à leur grâce à leur combativité, leur mentalité et leur exemplarité", a-t-il souligné.

Une campagne qui devrait permettre à l'OL de dépasser la barre des 30.000 fans dans les gradins. Un horaire favorable, plusieurs opérations commerciales sur les tarifs (place à 10 euros avec un code promo LYON69 sur ce lien par exemple), et un engouement grandissant poussé par les footballeuses, avec l'objectif de prendre l'avantage sur les Parisiennes avant la rencontre retour le 28 avril.