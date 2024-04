Le président de la Métropole vote pour voir l’OL féminin à Gerland

Dans son projet de développement de l’OL féminin, Michele Kang a mis en avant la volonté d’avoir son propre stade. Les contraintes étant nombreuses pour une nouvelle enceinte, Bruno Bernard, président de la Métropole, appelle à un rapprochement avec le LOU.

Le rouge et le bleu seront-ils de retour dans le 7e arrondissement de Lyon ? Il est encore bien trop tôt pour le dire, mais c’est en tout cas la volonté de la Métropole et de son président Bruno Bernard. Ce ne serait bien évidemment pas pour voir l’équipe masculine faire son retour à Gerland, mais bien dans l’optique de trouver un toit adapté à l’OL féminin. En prenant le contrôle de la section féminine, Michele Kang n’a pas caché son désir de quitter Décines pour offrir un stade digne de ce nom à ses joueuses. Depuis, des démarches ont été entreprises pour trouver un terrain pouvant accueillir cette nouvelle enceinte.

Seulement, cela se révèle plus compliqué que prévu, car la propriétaire américaine souhaite être dans une position centrale à Lyon et les terrains ne sont pas légion. "Il me paraît difficile aujourd’hui d’imaginer de faire un nouveau stade dans l’agglomération. On n’a pas les fonciers disponibles, a déclaré Bruno Bernard à nos confrères du Progrès. Je ne sais pas combien de solutions ont été examinées, mais il y a des coûts importants, des délais longs…"

Une pelouse synthétique, un stade plus aux normes football

Face à cette certaine impasse, la Métropole de Lyon, qui a son mot à dire dans le dossier, serait plus d’avis à voir l’OL féminin cohabiter avec le LOU pour un retour à Gerland. C’est du moins ce que souhaiterait son président. "C’est un temple du football et du rugby aujourd’hui, donc il y a un vrai sens. Les deux clubs sont des opérateurs privés, intelligents. Ils vont voir s’ils arrivent à trouver des intérêts communs. Le stade de Gerland par son histoire, sa localisation, sa desserte avec le métro en plein cœur de Lyon est un site extraordinaire."

Une première approche a déjà été réalisée en ce sens entre les deux clubs, même si certains points restent encore à débattre. Pour rappel, le stade de Gerland n'est plus homologué aux normes pour accueillir du foot masculin. L'est-il pour le foot féminin ? Il y a également la question de la pelouse synthétique, une surface qui n’a jamais été vraiment du goût de Sonia Bompastor et ses joueuses.