Qualifié pour la finale de la Coupe de France contre le PSG, l'OL a désormais deux objectifs bien distincts. Accrocher la 7e place de la Ligue 1 ou gagner la Coupe pour s'assurer un avenir européen. Chose impensable il y a cinq mois même si le spectre d'une saison ratée n'est jamais loin.

Cinq mois séparent les deux messages. Le premier avait été déployé le 5 novembre 2023 dans le virage Nord avec le message "Objectif maintien". Cinq mois après, quasiment jour pour jour, le message était bien différent dans ces mêmes travées qui accueillent à chaque match les Bad Gones. Mardi soir, il n’était plus question de se sauver, mais bien de revivre "douze ans plus tard" l’ivresse d’une finale de Coupe de France et d’un premier titre. Soulever le trophée est encore à 90 minutes minimum, mais la première étape a été franchie contre Valenciennes (3-0). En l’espace de cinq mois, tout a pratiquement changé à l’OL alors qu’on lui promettait l’enfer.

Face à Metz, la banderole déployée aussi bien à l’extérieur du Parc OL qu’en son sein avait été un avertissement, un appel à une prise de conscience. Cela intervenait à la suite d’une sortie médiatique encore loufoque de John Textor pour qui parler de maintien relevait presque de la folie. Avec le temps, on pourra dire qu’il a été visionnaire, mais à l’époque, avec 3 points en neuf matchs, la technique de l’autruche avait eu du mal à passer dans l’environnement lyonnais. Personne ne s’imaginait alors voir le propriétaire en train d’enchaîner les selfies et haranguer les supporters de l’OL un soir de qualification pour la finale de la Coupe de France… Et pourtant, la ligne de conduite a été revue par l'Américain qui a su s'entourer et cela a fait grand bien à tout un club.

Tout ne sera pas tout rose malgré tout en cas de défaite

Tout va très vite dans le football et ce n'est pas Alexandre Lacazette qui dira le contraire. En l'espace de 150 jours, le chantier a été imposant, non sans encombres, pour finalement arriver à un sprint final plus palpitant que personne ne l'aurait imaginé. Alors oui, l'OL n'a encore rien gagné et pourrait très bien finir une saison de plus sans le moindre trophée. Les chances sont d'ailleurs très élevées en faisant face au PSG le 25 mai prochain.

Oui, l'OL a un pourcentage infime d'être européen la saison prochaine et pourrait bien vivre un troisième exercice de suite sans l'adrénaline de ces rendez-vous de milieu de semaine. Le spectre de la saison ratée est toujours bien là car une finale même perdue ne contentera pas forcément. C'est un fait, le club lyonnais reste encore malade et bien loin de ses ambitions initiales qui étaient de se battre pour l'Europe et encore mieux pour la Ligue des champions.

Écrire l'histoire de manière positive

À sept journées de la fin, elle pointe à onze longueurs, le gap qui sépare la formation rhodanienne d'une guérison totale. Et pourtant, voir tout un peuple à l'unisson depuis maintenant cinq mois avec comme symbole fort cet envahissement de terrain mardi soir est peut-être la plus grande victoire de cette saison que l'on peut qualifier de chaotique, de paradoxale selon le ressenti de chacun. La mission n'est pas finie avec cette volonté d'aller chercher la 7e place et de remporter cette Coupe de France. Comme l'a si bien dit Pierre Sage, l'un des protagonistes phares de ce redressement, cela permettrait de passer d'un "objectif maintien" à une demi-saison qui deviendrait "historique". Et pas forcément dans le sens craint, il y a encore cinq mois avec la perspective de la descente.