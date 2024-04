Douze ans plus tard, l’OL retrouve la finale de la Coupe de France

Vainqueur de Valenciennes (3-0), l’OL a mis fin à douze ans sans présence en finale de Coupe de France. Néanmoins, les Lyonnais veulent finir le travail désormais.

En faisant le break juste avant l’heure de jeu avec le doublé d’Alexandre Lacazette, l’OL a pu profiter un peu plus de l’ambiance qui régnait au Parc OL mardi soir. Après une première mi-temps frustrante où le déchet technique mêlé à l’approximation devant le but a empêché les Lyonnais d’ouvrir le score, tout un stade a pu s’embraser pendant toute la deuxième mi-temps afin de célébrer avant l’heure la qualification pour la finale de la Coupe de France (3-0).

L’envahissement du terrain était à prévoir et toutes ces années de frustration ont volé en éclat au moment où Stéphanie Frappart a mis fin à la rencontre contre Valenciennes. Pour la première fois depuis 2012, l’OL sera au rendez-vous de la finale de la Coupe de France. "On est hyper fier et content de vivre ça avec le public qui a mis le feu ce (mardi) soir, c’est juste magique", a savouré Maxence Caqueret rejoignant son capitaine Alexandre Lacazette sur cette communion.

Finir le travail désormais à Lille

Après trois échecs consécutifs dans le dernier carré, l’OL a enfin vaincu le signe indien, comme l’espérait Pierre Sage avant la rencontre. La formation rhodanienne, au fond du trou il y a encore quatre mois, est aujourd’hui en lice pour remporter un premier trophée depuis 12 ans. Malgré l’euphorie de la qualification, les Lyonnais ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le défi sera forcément de taille contre le PSG ou Rennes, mais seule la victoire finale sera belle. "Il y a une finale à aller jouer et à gagner surtout. On va profiter parce que ça fait bien longtemps que le club n’avait pas vécu ça, a poursuivi le milieu. Notre saison peut être encore plus belle si on va la gagner." La saison serait alors historique et l'Europe au bout du chemin...