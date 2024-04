Après le succès face à Valenciennes (3-0) et la qualification en finale de la Coupe de France, John Textor a été dithyrambique au sujet de Pierre Sage.

Une soirée riche en émotion qui s'est conclue comme les Lyonnais le souhaitaient. Mardi, l'OL n'a pas raté son rendez-vous face à Valenciennes, malgré quelques frayeurs en première période. Sa victoire 3 à 0 lui assure de participer à la finale de la Coupe de France, une première depuis douze ans. Forcément, ce succès du groupe de Pierre Sage a rendu heureux John Textor.

Après des débuts chaotiques à la tête du club, le propriétaire américain a savouré ces moments d'euphorie partagés avec tout un stade. "C'est plutôt émouvant [...] J'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent depuis mon arrivée, c'est bien d'avoir un retour. C'était une grande soirée, mais on a encore un autre match à gagner, a-t-il rappelé au micro de BeIN Sports. Tout le monde sait combien la saison a été difficile. On a dû remonter depuis tout en bas... Ce soir (mardi), les supporters ont été fantastiques. Le début de l'exercice 2023-2024 a été dur pour nous, et là, on a une chance. On aura un adversaire redoutable en finale, peu importe qui gagne mercredi."

La question du diplôme

Avant de savoir qui du PSG ou de Rennes l'Olympique lyonnais affrontera pour le titre, Textor a été interrogé sur l'avenir de Sage a la tête de l'équipe. Visiblement, l'homme d'affaires est satisfait des résultats et sous-entend qu'il pourrait rester en place la saison prochaine. "Pierre fait un super boulot. Il n'avait jamais été entraîneur principal avant, mais c'est le plus grand cerveau que l'on avait dans le club, dans notre académie, a-t-il affirmé. Pour l'avenir, le but, c'est de continuer de gagner tous ensemble. C'est pour cela qu'on l'a mis à ce poste. J'avais l'espoir qu'il fasse bien, mais personne n'imaginait qu'il ferait aussi bien. Je suis très heureux pour lui."

Il faudra suivre la situation du Jurassien vis-à-vis du diplôme du BEPF, puisque actuellement, il ne dispose pas des qualifications requises pour diriger une formation à ce niveau. Si l'OL entend l'aider dans sa démarche pour l'obtenir, il se pourrait que ce ne soit pas aussi simple que cela. Néanmoins, sur le plan sportif, la mission du dirigeant de 44 ans est pour l'instant une réussite. "Les joueurs avaient besoin d'une bonne stratégie, d'une bonne communication, d'être bien encadrés. Ils ont répondu favorablement, je suis content pour lui. Je pense que maintenant, c'est bien un coach principal", a estimé Textor.