L’OL soutient Sage dans sa formation du BEPF

Titulaire du BEFF, Pierre Sage n’a pas les diplômes requis pour entraîner en Ligue 1. L’OL a appuyé sa candidature pour intégrer la formation du BEPF la saison prochaine.

Il l’avait dit avec le sourire, mais c’est un fait. À chaque match dirigé, Pierre Sage coûte de l’argent à l’OL. Le club lyonnais doit s’acquitter de 25 000€ à chaque sortie en championnat et en Coupe de France. Cela reste forcément moins cher que d’avoir misé sur un entraîneur plus chevronné et peut-être moins influent. On a pu le voir avec Fabio Grosso ou avec les noms cités pour prendre la suite de l’Italien. En misant d’abord de façon intérimaire puis jusqu’à la fin de la saison sur Pierre Sage, les dirigeants de l’OL ont eu le nez creux.

Toutefois, la situation de l’entraîneur lyonnais doit se régulariser dans les mois à venir. C’est d’ailleurs une volonté de l’intéressé lui-même de pouvoir se lancer dans la formation et l’obtention du BEPF. "Les dossiers d’inscription vont bientôt être en ligne sur la FFF. Il faudra ensuite passer un concours d’entrée, mais on peut tout à fait le faire lorsqu’on est en poste parce que ce sont des formations sur plusieurs semaines, mais avec des rassemblements de 3-4 jours.", avait déclaré le natif de Lons-le-Saunier début mars.

Une suite logique pour l'OL

En attendant de connaitre son sort à l’issue de la saison avec peut-être un premier trophée pour l’OL depuis 12 ans, Pierre Sage peut compter sur sa direction. Satisfait des premiers pas dans le coaching de haut niveau de leur entraîneur, David Friio ainsi que Laurent Prud’homme ont confirmé que l’OL allait appuyer la candidature de Pierre Sage pour intégrer la prochaine promotion et succéder à Jean-François Vulliez comme représentant du club au sein de la formation dispensée par la FFF. "Nous soutenons totalement son initiative de passer le BEPF et d'ailleurs, c'était dans la logique des choses, a confié le directeur sportif sur la chaîne du club. À partir du moment où, au mois de janvier, nous nous sommes engagés avec Pierre jusqu'à la fin de la saison, il était naturel de l'encourager dans sa formation."

Avant ça, il y a un maintien et une Coupe de France à aller chercher.