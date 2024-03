Benfica - OL (1-2) : une lumière et des interrogations

Delphine Cascarino et les joueuses de l’OL applaudissant les supporters à Lisbonne (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Bousculé par Benfica pendant 45 minutes, l’OL a réussi à trouver plus de maitrise durant le second acte. Il en faudra malgré tout plus mercredi prochain pour se qualifier en demi-finale.

L’élimination en demi-finale de Coupe de France aurait dû servir de leçon. C’est du moins de cette manière que Sonia Bompastor et ses joueuses avaient préféré prendre la désillusion, une fois la déception passée. Le premier match contre Fleury avait au moins eu le mérite de rappeler à l’OL qu’il ne pouvait pas se reposer sur son simple statut et sur la simple présence de joueuses parmi les meilleures du monde pour prendre l’ascendant sur son adversaire. Cela marchait peut-être, il y a encore quelques années, mais le football féminin a évolué et la concurrence a pris de la confiance. Il n’y a qu’à voir la prestation de Benfica mardi soir pour en prendre conscience.

Avant la rencontre, les joueuses portugaises n’ont eu de cesse de porter en respect les octuples championnes d’Europe comme une marque de reconnaissance. On aurait alors pu s’attendre à voir un club novice comme Benfica se prendre en pleine tête le rouleau compresseur lyonnais qui avait réagi de la meilleure des façons lors de son deuxième affrontement avec Fleury vendredi dernier. Ce fut tout l’inverse.

En difficulté contre des blocs bas et contre un pressing haut ?

Les approximations techniques de l’OL ont-elles poussé les Portugaises à prendre confiance ou est-ce l’intensité des joueuses de Filipa Patão qui a entraîné toutes ces erreurs ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, le visage des Fenottes a été loin de celui espéré pour un rendez-vous comme ce quart aller de Ligue des champions. "Le visage qu’on a montré n’est pas le nôtre, a confirmé Bompastor après le match. On doit être capable de faire beaucoup mieux, de montrer la différence en termes d’expérience qu’il existe entre une équipe comme Benfica et la nôtre." Les deux manitas infligées il y a deux saisons ont semblé bien loin mardi à l’Estadio da Luz, notamment durant le premier acte.

Avec une défense centrale aux abonnés absents, l’OL peut presque s’estimer heureux d’être rentré avec un seul but d’écart à combler à la pause. Benfica n’a pas forcément été si dangereux que ça pendant 45 minutes, mais l’intensité mise par les Lisboètes a enrayé toute une machine lyonnaise, peut-être surprise par le visage adverse même si en bonne supportrice benfiquiste, Bompastor avait mis l’accent sur le pressing. "Je savais que Benfica était capable de mettre de l’intensité. On savait qu’ils allaient venir nous chercher haut. J’aurais espéré qu’on soit capable de faire mieux dans le rapport de force en première mi-temps." Alors qu’on aurait pu espérer des changements dès la pause afin de stopper une hémorragie qui s’est finalement limitée à un seul but grâce à deux parades d’Endler, la coach française a préféré attendre dix minutes pour voir si réaction d’orgueil il y avait.

Un adversaire inexpérimenté en face

Ce ne fut pas forcément le cas et les entrées de Melchie Dumornay, passeuse décisive pour sa première en Ligue des champions, et de Damaris, brouillonne, mais qui a libéré Däbritz et Horan, ont fait du bien. Comme chez les garçons, les remplaçantes ont fait du bien puisque Vicki Becho a également apporté à son entrée, proche de valider un coaching gagnant de Bompastor en passant marquer le 2-1 seulement 10 secondes après avoir foulé la pelouse. L’OL est certes reparti de Lisbonne avec la victoire, mais aussi avec pas mal d’interrogations.

Quand les blocs bas sont un casse-tête permanent, la tactique plutôt joueuse de Benfica aurait pu permettre aux Lyonnais de dérouler leur football et de s’offrir déjà un matelas confortable avant le retour. Seulement, la prestation de mardi a peut-être montré que cet OL était vraiment dans le dur de son propre fait. Car sans leur manquer de respect, ce n'était que Benfica en face, un club qui découvrait les phases finales. Et le visage montré en première mi-temps aurait pu se payer bien plus cher contre une formation plus expérimentée.