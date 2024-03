Ligue des champions : Benfica dithyrambique envers l’OL

Loin d’être favori contre l’OL, le Benfica Lisbonne savoure sa chance de pouvoir affronter l’une des plus grandes puissances du football féminin.

C’est un match de gala qui se prépare mardi à Lisbonne. Pour la réception de l’OL en quarts de finale de la Ligue des champions, le Benfica a choisi de mettre les petits plats dans les grands avec un match aller qui se tiendra dans l’antre de l’Estadio da Luz. Un choix qui avait été apprécié par Sonia Bompastor au moment du tirage au sort et qui sera forcément un plus pour les Lyonnaises. Toutefois, jouer dans l’enceinte mythique du club lisboète va rajouter un peu de piquant à cette double confrontation attendue avec impatience au Portugal. Loin d’être favorites, les joueuses du Benfica n’ont rien à perdre et au contraire tout à gagner.

"Une des grandes puissances du foot féminin"

Après avoir accroché (4-4) le FC Barcelone lors de la dernière journée de la phase de poule, elles comptent bien rééditer pareil exploit contre l’OL. Même si le statut des Fenottes pousse à du respect dans le camp portugais. "Je ne les connais pas en tant que personnes, seulement en tant que joueuses, mais d’après ce que dit Jessica Silva, l'OL est un club exceptionnel, avec des gens formidables. C’est un club qui travaille pour atteindre ses objectifs, a confié Kika Nazareth, la milieu portugaise. S’il n’y avait pas ça, je ne pense pas qu’il y aurait un renouveau. C’est pour cela qu’elles finissent par être l’un des grandes puissances du football féminin."

Entre l’OL et le Benfica Lisbonne, l’histoire ne sera pas nouvelle. Les deux clubs se sont déjà affrontés par le passé et cela avait tourné à une correction lyonnaise. Les coéquipières de Wendie Renard s’étaient imposées par deux fois 5-0 lors de la phase de groupe en 2021-2022. Une campagne qui avait mené l’OL jusqu’au titre final contre le Barça à Turin. Bis repetita cette saison ?