Dans des retrouvailles qui seront forcément spéciales à titre individuel, Sonia Bompastor s’est satisfaite de savoir que le quart aller à Benfica se jouera dans le grand stade lisboète.

Quand on lui a fait mention du tirage, mais surtout du Benfica, c’est forcément un sourire qui s’est affiché sur le visage de Sonia Bompastor, mercredi après la séance d’entraînement de ses joueuses. Au lendemain des affiches des quarts de finale de la Ligue des champions, l’entraîneure de l’OL savourait encore de pouvoir rencontrer une formation qui avait un lien affectif pour elle et sa famille. "Je suis contente sur le plan affectif et personnel, car j’ai beaucoup d’attaches avec le Portugal et le club de Benfica, a-t-elle confié à Olympique-et-Lyonnais. Toute ma famille portugaise est pour Benfica et a ce club dans le sang." Le 19 mars prochain, il faudra malgré tout faire un choix chez les Bompastor avec ce quart de finale aller.

"Une reconnaissance pour le foot féminin portugais"

La famille devra certainement être présente en nombre dans les tribunes et Sonia Bompastor s’est d’ailleurs réjouie d’avoir eu la confirmation que cette première manche se jouerait à l’Estadio da Luz. "C’est un stade mythique, c’est aussi le symbole du développement du foot féminin au Portugal ces dernières années". Satisfaite de ne pas être tombée sur le BK Häcken, "peut-être l’équipe la plus défensive des trois adversaires potentiels" et leur synthétique, l’entraineure lyonnaise va avoir plus d’un mois pour préparer ce rendez-vous contre "un grand nom du foot, comme l’Ajax".