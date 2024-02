Ligue des champions : l’OL ira à Benfica le 19 et recevra le 27 mars

Le trophée de la Ligue des champions (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Au lendemain du tirage au sort, l’OL connait les dates de son quart de finale de la Ligue des champions contre Benfica. Les joueuses de Sonia Bompastor iront au Portugal le 19 mars (21h) avant de recevoir au Parc OL le 27 du même mois à 18h45.

En mettant côte à côte le Benfica Lisbonne et l’OL, Jodie Taylor a fait une heureuse mardi en début d’après-midi : Sonia Bompastor. Par ses origines portugaises, l’entraîneure lyonnaise espérait pouvoir tomber sur le club lisboète, dont une partie de sa famille est une fervente supportrice. Le vœu a été exaucé et le calendrier lyonnais s’est surchargé de deux rencontres supplémentaires. Il restait encore à savoir quand l’OL se rendrait au Portugal pour le match aller et ainsi avoir une idée de la date du match retour au Parc OL. Quelques heures après le tirage au sort, l’UEFA a dévoilé les dates de ces quarts de finale de la Ligue des champions.

En finissant premières, les coéquipières de Wendie Renard iront d’abord à Lisbonne le mercredi 19 mars à 21h. Les Fenottes espèrent retrouver Jessica Silva, ancienne attaquante du club, du côté de l’Estadio de la Luz, mais une chose est sûre, le retour se passera bien au Parc OL. Le rendez-vous est pris le mercredi 27 mars à 18h45 avec, on l’espère, un ticket pour les demi-finales à la clé. Soit contre le PSG, soit le BK Häcken.