Une semaine après la qualification et la première place de son groupe, l'OL connait son adversaire en quarts de Ligue des champions. Les Lyonnaises affronteront Benfica avant de potentiellement affronter le PSG ou Bäcken en demies.

Ce sera Benfica au programme des quarts de finale de Ligue des champions pour l'OL. En finissant premier de son groupe, le club lyonnais avait trois possibilités pour ce premier tour des phases finales : Benfica Lisbonne, Ajax Amsterdam et BK Häcken. Le tirage au sort effectué par Jodie Taylor, ancienne attaquante de l'OL, ce mardi a finalement réservé le club portugais aux joueuses de Sonia Bompastor. L'entraîneure, aux origines portugaises, espérait intérieurement tomber sur Benfica pour le clin d'œil. Elle a été entendue avec cette double confrontation qui débutera au Portugal le 19 ou 20 mars puis au Parc OL pour la manche retour le 27 ou 28 du même mois.

Le Barça et Chelsea évités

Ayant déjà rencontré Benfica par le passé, l'OL compte faire parler son statut d'octuple vainqueur de la compétition contre Jessica Silva et ses coéquipières. D'autant plus que le tirage au sort de ce mardi a déjà donné un aperçu aux Fenottes de ce que serait la suite du parcours pour arriver jusqu'à San Mamès et Bilbao pour la finale le 25 mai prochain. En cas de qualification pour les demies, l'OL retrouverait soit le PSG, soit le BK Häcken, évitant ainsi le FC Barcelone et Chelsea avant la finale. Mais avant de penser au Pays Basque, le chemin est encore long.