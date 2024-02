Mapou Yanga-Mbiwa, ancien défenseur de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Ayant fait une pause après la fin de son contrat à l’OL en juin 2020, Mapou Yanga-Mbiwa est sorti de sa retraite cet hiver. Le défenseur s’est engagé avec le FC Istres, pensionnaire de National 3.

Tout le monde se souvient de la chanson en son honneur chantée dans les tribunes du Parc OL. Tout le monde se rappelle aussi la fin d’aventure de Mapou Yanga-Mbiwa entre Rhône et Saône. N’entrant plus dans les plans lyonnais, mais ne souhaitant pas pour autant mettre les voiles, le défenseur avait fini par jouer en réserve puis être complètement hors des effectifs de l'OL malgré un contrat courant jusqu’en juin 2020. Étant allé jusqu’au bout de son contrat, même sans jouer, Yanga-Mbiwa n’avait pas rebondi derrière.

À la retraite depuis, le champion de France 2012 vient de ressortir les crampons du placard et s’est engagé avec le FC Istres. "En effet, mon dernier contrat a pris fin en 2020 avec Lyon. Depuis, j'en ai profité pour me reposer, pour profiter de ma famille, ma femme, mes enfants, mes amis, mes proches. J'en ai profité, a expliqué le joueur de 34 ans à Maritima Médias. J'avais envie de retrouver la pelouse. Un ami m'a mis en contact avec Istres, qui avait besoin de joueurs expérimentés et des objectifs en vue. Le projet est intéressant."

Le club sudiste a pour objectif de monter en National 2 à l’issue de cette saison et Mapou Yanga-Mbiwa compte bien apporter sa pierre à l’édifice. Il a déjà participé à la rencontre contre Lucciana (2-0), durant le week-end. Il n’avait plus refoulé un terrain de football depuis le 15 février 2020 et un match de la réserve de l’OL contre Moulin-Yzeure.