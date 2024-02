OL : O’Brien va manquer la réception de Nice

Jake O’Brien après la défaite de l’OL contre Lille (0-2) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Averti dimanche lors d'OL - OM, Jake O’Brien était toujours sous le coup d’un match de sursis. La commission de discipline statuera dessus mercredi, ce qui poussera l’Irlandais à manquer la réception de Nice, le 16 février.

Il n’avait écopé que d’un match ferme suite à son carton rouge contre Le Havre, mais la commission de discipline avait ajouté un match de sursis à Jake O’Brien. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l’Irlandais pour les dix prochains matchs de l'OL, mais qui n’avait pas pour autant fait peur au défenseur. Estimant pouvoir jouer avec ce handicap et n’étant pas forcément un défenseur qui prend beaucoup de cartons, O’Brien était confiant sur le fait de pouvoir réussir cette mission de ne pas reprendre de carton jaune. Cela n’a finalement duré qu’un match pour le Lyonnais.

Un dossier qui doit quand même passer devant la commission

Dimanche soir, Jake O’Brien a été rattrapé par la patrouille contre l’OM. À la 40e minute, Mr Bastien n’a pas hésité une seule seconde à sortir la biscotte contre le défenseur de l’OL. Il faut dire que la faute de l’ancien de Crystal Palace avait été assez grossière et en même temps assez intelligente. Pris par la prise de balle de Pierre-Emerick Aubameyang, O’Brien a retenu le Gabonais par le maillot, l’empêchant de filer au but et de se présenter face à Anthony Lopes. Un jaune logique qui va faire louper un deuxième match à Jake O’Brien.

Comme Alexandre Lacazette en début de saison, le sursis de Jake O’Brien va sauter pour un nouveau match de suspension. La commission de discipline se réunissant mercredi, Jake O’Brien sera présent pour Lille en Coupe de France et Montpellier en Ligue 1, mais manquera la réception de Nice, le vendredi 16 février.