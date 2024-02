OL - OM : Aubameyang joue son derby contre les Lyonnais

Passé par Saint-Étienne durant trois saisons, Pierre-Emerick Aubameyang a appris ce que voulait dire le mot derby contre l’OL. Désormais à Marseille, il vit cet Olympico de la même manière.

Avant le 6 décembre dernier, il n’avait jamais trouvé le chemin des filets contre l’OL depuis ses débuts professionnels. Pierre-Emerick Aubameyang s’est bien rattrapé puisqu’il avait grandement participé à la victoire de l’OM (3-0) dans le match à rejouer à l’aller. Avec un doublé de passes et un but, il avait été le grand monsieur marseillais et avait remporté son duel à distance avec son grand ami Alexandre Lacazette. Ce dimanche, l’attaquant gabonais sera bien présent au Parc OL et retrouvera l’odeur du soufre contre le club lyonnais. S’il a réussi à nouer une relation amicale avec Lacazette, Aubameyang a aussi appris à ne pas aimer entre guillemets le club lyonnais.

"Le derby, c'était la bagarre"

Cela résulte de ses années stéphanoises et, onze ans après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang garde une certaine défiance vis-à-vis de l’OL. Ce dimanche, ce ne sera pas un derby, mais bien un Olympico. Seulement, le Marseillais l’abordera comme si l’OL et l’AS Saint-Étienne se faisaient face. "Le derby ASSE-OL ? Bien sûr que c’était différent ! C’était chaud, c’était la bagarre, a avoué l’ancien Stéphanois dans un entretien accordé à Prime Video. C’est là où j’ai commencé à apprendre ce qu’était un derby. À chaque fois que je jouerai contre Lyon, pour moi ce sera comme un derby quoi qu’il arrive. En plus, ici, c'est un Olympico."

Aubameyang n’a pas oublié le derby et quelque chose nous dit que les supporters de l’OL n'auront eux pas oublié son passé forézien au moment de l'annonce des équipes.