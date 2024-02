OL - OM : première pour Matic, Henrique absent

Nemanja Matic, milieu de l’OL (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

Arrivé à l’OL samedi dernier, Nemanja Matic va connaitre son premier rassemblement ce dimanche (20h45). Le milieu serbe a été retenu par Pierre Sage pour affronter l’OM.

C’est tout sauf une surprise, mais cela a le mérite d’être désormais officiel. Arrivé il y a une semaine, Nemanja Matic va pouvoir faire ses débuts avec l’OL ce dimanche (20h45) au Parc OL. S’étant entraîné toute la semaine avec ses nouveaux coéquipiers, le Serbe est grandement attendu pour apporter son expérience et sa science du jeu dans le milieu de terrain lyonnais. Sera-t-il titulaire d’entrée de jeu contre l’OM ? En tout cas, l’ancien de Chelsea et Manchester United fait partie du groupe de 21 joueurs retenus par Pierre Sage pour cet Olympico. Cinquième recrue de l’hiver, Matic rejoint donc Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban qui ont déjà connu un ou plusieurs rendez-vous avec le club lyonnais depuis leur arrivée.

Tagliafico bien présent

En revanche, il faudra patienter pour voir Orel Mangala et Saïd Benrahma faire leur première apparition dans le groupe. Les deux derniers renforts lyonnais ne sont pas encore qualifiés et ne peuvent postuler pour ce choc contre l’OM. À ces deux absences s'est ajoutée celle de Henrique mais pas de Nicolas Tagliafico. Les deux latéraux étaient incertains, mais seul l'Argentin sera finalement bien de la partie ce dimanche. Une épine en moins dans le pied de Pierre Sage qui aurait dû se remuer les méninges si les deux défenseurs étaient forfaits. De retour à l’entraînement après quatre mois d’absence, Johann Lepenant est logiquement absent, tandis que Mahamadou Diawara et Sinaly Diomandé font les frais des choix du coach.

Le groupe de l'OL contre l'OM : Lopes, Perri, Bengui - Adryelson, Caleta-Car, Lovren, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico - Akouokou, Caqueret, Maitland-Niles, Tolisso, Matic - Cherki, Fofana, Lacazette, Orban, Nuamah, Baldé