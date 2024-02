À deux jours du match contre l'OM (dimanche, 20 h 45), l'entraîneur lyonnais a mis la pression sur ses joueurs. Il attend de leur part un changement d'attitude par rapport à la défaite face à Rennes.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre groupe ?

Tout le monde est disponible pour dimanche, hormis Johann Lepenant. Il a commencé à s'entraîner avec le groupe. Il y a un petit chantier côté gauche avec Henrique et Nicolas Tagliafico, incertains pour le moment. Les nouvelles recrues sont opérationnelles et qualifiées, sauf Orel Mangala.

Quelle est votre position sur le cas Benrahma et avez-vous encore de l'espoir sur ce dossier ?

Bien évidemment, je suis déçu pour nous, pour le club. Très déçu pour lui. Pour l'avoir eu au téléphone jeudi soir, il était très enthousiaste. Son entourage était content qu'il rejoigne Lyon. On espère que la situation va se régler. Il y a un espoir, donc on va tout faire pour. Ce serait une valeur ajoutée pour l'effectif, une solution supplémentaire. Il y a un couac juridique à régler dans la procédure. Notre but est de défendre jusqu'au bout la possibilité qu'il nous rejoigne.

"Matic a beaucoup d'expérience et de calme pour gérer cette situation"

Quel est votre regard sur ce mercato ?

Plutôt positif. 6 mouvements dans le sens des arrivées et 6 dans celui des départs. Avec l'idée de nous offrir plus de possibilités sur cette deuxième partie de saison. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce mercato. Charge à mon staff et moi de faire en sorte que ces joueurs-là valorisent l'équipe et ses performances.

Ces renforts vont-ils redistribuer les cartes en apportant plus de concurrence ?

L'idée d'un mercato hivernal est d'offrir de nouvelles solutions et lorsque c'est fait, les attitudes à l'entraînement et dans les performances vont évoluer. En tout cas, je suis très content d'avoir ce genre de problèmes positifs d'effectif à gérer.

Dans cette optique, un gros travail de management s'annonce en perspective pour vous ?

"Tout le monde est un peu en attente si ces nouveaux joueurs postulent immédiatement et sont capables de gagner du temps de jeu. Je n'ai aucun état d'âme à faire des choix, à aligner des recrues ou des joueurs déjà là et qui ont été performants. L'idée, ce sera la vérité des performances chaque semaine. Quand tu as 15-16-17 joueurs, tu as plus de choix à faire. Aujourd'hui, on a renforcé notre effectif avec la volonté d'avoir davantage d'options."

Qu'attendez-vous de Nemanja Matic au milieu ?

"C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience et de calme par rapport à notre situation. En séance, lorsqu'il a la balle, il est assez calme, assez froid pour gérer la situation. Il est capable de prendre des initiatives positives. À voir comment cela s’inscrit dans le jeu à onze et dans la compétition."

"Avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant"

L'OL possède la 15ᵉ attaque de Ligue 1. Les signatures d'Orban et de Fofana étaient-elles primordiales ?

"Le classement qui nous intéresse est celui des points. On a essayé de se renforcer dans un secteur où on doit marquer plus. Notre équipe n'a retourné la situation qu'une fois cette saison (contre Lorient, 3-3). Au-delà des attaquants, ça se joue aussi dans l'attitude. J'ai dit aux joueurs d’arrêter le violoncelle et de se mettre à la guitare électrique. On doit augmenter toute l'intensité nécessaire dans le jeu. Tout ce qu’on n’a pas vu en première mi-temps et qui est apparu ponctuellement en deuxième mi-temps. Avec les joueurs qu’on a, on ne peut pas se permettre ce genre de prestation. On va vite ranger le violoncelle dans sa sacoche et jouer un jeu plus agressif, avec plus d’intensité.

Êtes-vous inquiet de ce point de vue-là par rapport au match de dimanche contre l'OM ?

Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach, je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif.

Avec J.C.