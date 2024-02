Henrique et Tagliafico "incertains" pour OL - OM

Henrique après son but contre Rennes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À la veille de la venue de l’OM à Décines, Pierre Sage ne sait pas encore quel sera son côté gauche en défense. Henrique et Nicolas Tagliafico sont tous deux incertains pour OL - OM.

Avec un dernier jour de mercato rocambolesque, Pierre Sage a forcément dû revenir sur cette fenêtre désormais terminée vendredi dans sa conférence de presse d’avant-match. Le marché des transferts a occupé une bonne partie du temps consacré par l’entraîneur de l’OL à la presse, mais le sujet principal qu’est la venue de l’OM à Décines dimanche (20h45) a finalement vite repris le dessus. Car c’est bien sur ce terrain que la formation lyonnaise va jouer son avenir dans l’élite et un nouvel accroc en 2024 en championnat ne serait pas vrai de bon ton.

Pour ce choc des Olympiques au Parc OL, Sage devra faire sans ses deux dernières recrues. Orel Mangala et Saïd Benrahma ne sont pas qualifiés, et l’Algérien était de toute façon suspendu. Ce sont les seules absences notables dans les rangs lyonnais en plus de celle de Johann Lepenant "qui est en train de revenir" et qui a participé à ses premiers entraînements collectifs cette semaine.

Première pour Matic contre l'OM ?

Ce fut le cas également pour Nemanja Matic qui postule et "qui est opérationnel" selon les dires de Pierre Sage. Toutefois, l’entraîneur de l’OL pourrait faire face à un souci de taille en fonction des évènements ce samedi pour le dernier entraînement avant l’OM. En plus de Nicolas Tagliafico, qui a raté les séances de la semaine, un doute subsiste également autour d’Henrique. "On aura un petit chantier sur notre côté gauche entre Henrique et Nicolas Tagliafico qui sont incertains." Lors du dernier match contre Rennes, Pierre Sage avait installé Malick Fofana comme piston gauche, sans grande réussite. Retentera-t-il l’expérience contre l’OM ?