S’il signe à l’OL, Benrahma ne pourra pas jouer contre l’OM

En passe de devenir un nouveau joueur de l’OL, Saïd Benrahma verra ses débuts reportés. Suspendu trois matchs avec West Ham, il n’en a pour le moment purgé qu’un seul.

Une photo tournant sur les réseaux sociaux a rassuré les supporters de l’OL. Survêtement de l’OL sur les épaules, Saïd Benrahma a bien débarqué à Lyon pour passer sa visite médicale et ensuite signer son contrat avec le club lyonnais. Si tout se passe bien au niveau des exercices physiques, la signature interviendra ce jeudi avant 23h59, au risque de voir le transfert capoter. Le mercato regorge de ces histoires et de certains fax qui ne sont jamais arrivés ou avec une minute de retard. On touche du bois pour Saïd Benrahma qui ne fera de toute façon pas ses débuts avec l’OL contre l’OM. Non pas en raison d’une absence de qualification, mais bien de suspension.

Trois matchs de suspension avec West Ham

Expulsé lors d’un match de FA Cup à la mi-janvier, l’ailier algérien a écopé de trois matchs de suspension comme le veut le règlement anglais en cas de rouge direct. Il a déjà purgé un match contre Sheffield le 21 janvier dernier, mais la sanction n’est donc toujours pas levée. Avec West Ham qui joue ce jeudi à 20h30, l’OL va-t-il jouer avec la montre et n’enregistrer Benrahma qu’après le coup d’envoi de ce match de Premier League ?

On ne sait pas encore si le club lyonnais a la possibilité de jouer avec le règlement et voir l'ailier purger un deuxième match sans être à Londres, mais une chose est sûre, l’Algérien ne sera pas disponible contre l’OM au contraire d’Orel Mangala. Reste à savoir si Saïd Benrahma pourra faire ses débuts contre Lille en Coupe de France ou s’il faudra attendre le déplacement à Montpellier le dimanche 11 février…