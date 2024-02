Luiz Henrique, ailier du Betis, contre le FC Barcelone (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Malgré les ultimes péripéties de ces dernières heures, Luiz Henrique a bien pris la direction du Brésil. L’ailier est devenu la recrue la plus chère de Botafogo avec un transfert de 20 M€, bonus compris.

Botafogo ou l’OL ? L’OL ou Botafogo ? Ces derniers jours, le dossier Luiz Henrique a connu quelques rebondissements en raison notamment des déclarations dans le camp du joueur. Son agent estimant que la promesse initiale de John Textor était de signer avec l’OL et ensuite rejoindre Botafogo sous forme de prêt avait créé quelques remous dans le club carioca mais aussi au Real Betis. Finalement, Luiz Henrique va bien jouer au Brésil et pas seulement pour les prochains mois. Ce jeudi, le club sévillan a officialisé le départ de son ailier vers son pays natal avec un contrat jusqu’en 2028.

Présent à Rio avant de débarquer à Lyon pour notamment tenir une conférence de presse post-mercato vendredi à 14h, John Textor avait plus ou moins officialisé la nouvelle en postant une photo de l’ancien de Fluminense avec le maillot de l’ennemi qu’est Botafogo. En signant Luiz Henrique jusqu’en 2028, le club brésilien a plus que cassé sa tirelire puisque le champion olympique 2021 est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de "Fogo". Ce ne sont pas moins de 20 millions d’euros (bonus compris) qui ont été envoyés au Real Betis.