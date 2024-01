Alors qu’une ultime réunion doit avoir lieu entre le Betis et Eagle Football concernant le départ de Luiz Henrique vers Botafogo, tout n’est pas aussi simple. L’agent du joueur affirme que l’idée de base était de rejoindre l’OL et non le Brésil.

Ce n’est pas le dossier qui occupe l’actualité de l’OL, et pourtant Luiz Henrique est rattaché au mercato hivernal du club lyonnais. D’abord, il était vu comme le remplaçant d’Arnaut Danjuma à Everton, ce qui aurait pu faciliter l’arrivée du Néerlandais entre Rhône et Saône. Finalement, John Textor s’est immiscé dans la partie et aurait réussi à convaincre le Real Betis de lâcher son ailier pour environ 20 millions d’euros. Non pas pour venir renforcer l’effectif de Pierre Sage, mais bien pour prendre la direction de Botafogo dès cet hiver. Certains ont mis en avant un nouveau tour de passe-passe de l’Américain avec six mois du Brésilien dans le club carioca avant de rejoindre l’OL l’été prochain. Une version contestée par le patron d’Eagle Football.

Le Betis finalement pas vendeur ?

Toutefois, Luiz Henrique est encore loin d’être un joueur appartenant au giron Eagle. Une réunion doit se tenir ce lundi entre les différentes parties. Surtout, le joueur ne semble pas avoir compris ce qu’il s’est passé le concernant. Dans une réponse donnée à un journaliste brésilien, l’agent de Luiz Henrique confirme que les discussions avaient débuté "pour l’OL et c’est devenu Botafogo. L'idée de Luiz Henrique était de rester en Europe, ce n’est pas une affaire conclue encore." Avec Manuel Pellegrini, l’entraîneur du Betis, qui souhaiterait garder Luiz Henrique tant qu’un remplaçant de ce nom n’a pas débarqué en Andalousie et le dossier est finalement loin d’avoir livré son dénouement.