OL, OM, mercato, système… Votre avis nous intéresse

Après un nouveau revers en championnat, l’OL est dos au mur avant de recevoir l’OM dimanche (20 h 45). Avec le mercato en fil rouge, le sommaire de "Tant qu’il y aura des Gones" s’annonce chargé.

Beaucoup de choses à dire après la onzième défaite (2-3) de la saison de l’OL contre Rennes, vendredi… Après l’embellie de décembre, les Lyonnais sont retombés dans leurs travers en ce début d’année 2024 et restent barragistes. Dans TKYDG, Razik Brikh, le consultant Nicolas Puydebois et l’invité de ce lundi, Emmanuel Biron, sprinteur et fan de l’OL, reviendront sur ce second revers consécutif en championnat avec notamment les deux visages montrés par les joueurs de Pierre Sage et sur le choc à venir contre l'OM, dimanche (20h45)

Quel système et quels joueurs à partir de février ?

Ensuite, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ne pourra passer à côté du fil rouge de cette semaine qui démarre : le mercato. À quatre jours de la fin, l’OL doit encore recruter et plusieurs pistes sont toujours d’actualité. Avec une enveloppe assez maigre (un peu plus de 10M€ sans ventes), le club lyonnais peut-il arriver à ses fins et surtout quels postes doit-il viser ? Cette réflexion amènera au dernier thème qui se projettera sur l’après-mercato. Avec de nouvelles recrues et des titulaires qui ne donnent pas satisfaction, sur quel système et quels joueurs Pierre Sage doit-il s’appuyer ?

Vous pouvez donner vos avis sur les thèmes et répondre à ces questions dans l’espace dédié aux commentaires.

Pour rappel, cette ultime émission de l’année sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.