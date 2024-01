Coupe de France féminine : l’OL ira à Montauban en quarts

Après s’être logiquement qualifié contre Nantes dimanche (6-0), l’OL connait son adversaire pour les quarts de la Coupe de France féminine. Les Lyonnaises iront à Montauban le mercredi 14 février.

Encore deux tours à passer et l’OL sera en mesure de se battre pour conserver sa couronne nationale. Vainqueur du PSG la saison dernière à Orléans, le club lyonnais espère bien s’adjuger une nouvelle fois la Coupe de France féminine, même si le chemin est encore long pour aller jusqu’à Montpellier, hôte de la finale 2023-2024. Après le club héraultais en 16es de finale, les joueuses de Sonia Bompastor ne sont pas tombées dans le piège nantais dimanche et ont pris le meilleur sur le FC Nantes, troisième de D2, malgré une première mi-temps poussive (6-0). Avec la qualification pour les quarts en poche, les Fenottes n’ont pas eu à attendre bien longtemps pour connaitre leur troisième adversaire dans cette campagne.

Paljevic retrouvera son club formateur

Le tirage au sort a eu lieu ce lundi midi et a réservé Montauban aux coéquipières de Griedge Mbock. Un rendez-vous particulier puisque les Lyonnaises retrouveront Alyssia Paljevic, ancienne gardienne de l'OL et qui a grandement qualifié les siennes lors du tour précédent. Pour ce nouveau tour, Sonia Bompastor espérait recevoir comme lors des deux premiers matchs mais l’entraîneure lyonnaise n'a pas été entendue. Le quart de finale qui se jouera en milieu de semaine (14 février) se disputera dans le Tarn-et-Garonne et interviendra trois jours après le choc en D1 féminine contre le PSG. Cette affiche du championnat se tiendra elle du côté du Parc OL le dimanche 11 février (21h).