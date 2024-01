Henrique a inscrit le 300e but lyonnais au Parc OL en Ligue 1

Le Brésilien de l’OL Henrique buteur face à Rennes / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Auteur de son premier but avec l’OL depuis son arrivée, Henrique a redonné de l’espoir au Parc OL contre Rennes (2-3). Son but à la 57e minute était le 300e au Parc OL en Ligue 1 depuis janvier 2016.

Après une première mi-temps qui leur a mis la tête sous l’eau, les joueurs de l’OL ont tenté un vain retour contre Rennes vendredi dernier. Menés 0-3 à la pause, ils ont repris un peu d’espoir quand Henrique s’est transformé en buteur à la 57e minute de jeu. L’écart était toujours de deux buts et donc conséquent, mais la réalisation du Brésilien a réveillé tout un stade pour se mettre à croire à un retournement de situation. Malheureusement, le but d’Henrique puis celui d’Alexandre Lacazette n’ont pas suffi pour éviter une 11e défaite cette saison en Ligue 1 (2-3).

Lacazette à jamais le premier

Pour le latéral gauche, le scénario du match a logiquement laissé quelques regrets aussi bien personnels que collectifs. En trompant Steve Mandanda, Henrique a mis fin à une disette qui durait depuis bien longtemps. Depuis son arrivée entre Rhône et Saône à l'été 2021, l’ancien de Vasco de Gama n’avait encore jamais trouvé le chemin des filets avec l’OL. C’est désormais chose faite et sa joie en disait beaucoup.

Ce but a une autre valeur symbolique. L’OL ayant fêté ses huit ans dans l’enceinte du Parc OL courant janvier, Henrique a inscrit le 300e but du club lyonnais en Ligue 1 dans le stade décinois. Il succède à Alexandre Lacazette, premier buteur au Parc OL contre Troyes, Mariano Diaz auteur du 100e un jour de derby en février 2018 et à Maxwel Cornet, qui a permis à l’OL de passer la barre des 200 lors d’OL - PSG (2-4) en mars 2021.