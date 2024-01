Battu pour la deuxième fois en deux matchs en 2024, l’OL est retombé dans une spirale négative en Ligue 1. Toutefois, la formation lyonnaise reste barragiste et n’est qu’à trois points de la 12e place.

Après l’embellie de décembre, la déconvenue de janvier. Requinqué par ses trois victoires de suite en Ligue 1 avant les vacances de Noël, l’OL n’a pas réussi à surfer sur cette dynamique en championnat. Pour ses deux premiers matchs en 2024, la bande à Pierre Sage s’est inclinée à deux reprises. Contre Le Havre (3-1) puis face à Rennes (2-3), vendredi soir. Un zéro pointé qui ne fait clairement pas les affaires lyonnaises dans la course au maintien.

L’entraîneur lyonnais répète qu’il fallait encore 18 points sur la phase retour pour assurer une place dans l’élite et l’OL prend déjà du retard sur ce tableau de marche qui correspondrait désormais a minima six victoires sur les quinze prochains matchs. Mission impossible ? Il ne faut pas enterrer les coéquipiers d’Alexandre Lacazette trop vite, d’autant plus que dans leur malheur, les Lyonnais peuvent compter sur un relatif statu quo dans cette bataille pour ne pas descendre.

À trois points de la 12e place et à trois points de la dernière

En s’inclinant en ouverture de la 19e journée, l’OL aurait pu voir ses concurrents directs prendre de l’avance ou combler ce retard. Finalement, la formation rhodanienne est toujours barragiste à l’issue de cette nouvelle journée de championnat. Aucun des concurrents ne s’est imposé et le club lyonnais pointe à trois longueurs de la 12e place occupée par Montpellier avant de recevoir l’OM dimanche (20h45).

Seulement, c’est plutôt dans le rétroviseur qu’il faut surtout regarder et en accrochant respectivement Strasbourg (1-1) et Le Havre (3-3), Clermont et Lorient ont repris un point sur les Lyonnais. Ces derniers n’ont qu’une petite unité d’avance sur le voisin clermontois tandis que les Merlus sont à une victoire. Pouvant aussi bien regarder vers le haut que vers le bas, l’OL montre que la lutte pour le maintien s’annonce acharnée et qu’il faudra vraiment une série pour se donner de l’air.