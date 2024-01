Un OL trop fragile pour l’emporter face à Rennes (2-3)

Les trois premiers tirs cadrés rennais auront fini au fond. C'en était trop pour que l’OL puisse vraiment avoir une chance d’obtenir un résultat vendredi à domicile (2-3).

C’est devenu presque une habitude pour l’OL cette saison. Lorsque Martin Terrier a décroché sa frappe à la 22e minute, l’Olympique lyonnais a encore une fois concédé la première réalisation sur le premier tir adverse. Certes, il n’avait pas fait trembler Steve Mandanda, mais il était tout de même parvenu à contenir les Bretons jusqu’alors.

Après ce coup de poignard, sur lequel Rayan Cherki, Dejan Lovren et Anthony Lopes ont tour à tour fait des erreurs, Pierre Sage et ses hommes ont sombré, laissant le Stade Rennais devenir maître du terrain pour inscrire deux buts de plus. Très dommageable, surtout lorsqu’on l’on connaît la suite de l’affiche. “On a fait un match à mi-temps. En première, on a montré le visage d'une équipe qui n'attendra pas son objectif, battue dans tous les compartiments, trop lente, dépassée à la perte, a énuméré l’entraîneur rhodanien. Notre idée était de les empêcher de presser. Cela a eu quelques effets sur les 20 premières minutes, mais l’ouverture du score nous a fait plonger. En seconde, c'était beaucoup mieux, on a fait ce qu'il fallait pour tenter de revenir…”

L'OL trop facilement mis en danger

Mais ils n’ont pas totalement réussi. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, exemplaire vendredi, partaient encore de trop loin, comme face au Havre il y a deux semaines (3-1). Impossible de l’emporter dans de telles conditions, même avec une belle réaction par la suite. “Ce qu’il ressort des 45 premières minutes, c’est que malgré une organisation en 3-4-3 losange et la volonté d’occuper différemment les espaces pour leur poser des problèmes, notre vitesse de jeu n’était suffisante. Dès qu’on ratait une passe, on était tout de suite en difficulté car les receveurs étaient statiques, ils étaient pris à contre-pied. Sur le premier but, on perd la balle, et bien que l’on soit en équilibre défensif, l’adversaire peut entrer dans la surface, dans le cœur du jeu et frapper, a regretté Sage. Ce sont des ingrédients insuffisants pour les empêcher de développer les attaques rapides.”

Beaucoup trop fragile défensivement, l’Olympique lyonnais se saborde sans avoir besoin de personne. Ce qui avait fait sa force fin décembre est actuellement une faiblesse. Il vient d’encaisser sept buts en quatre sorties en 2023, dont six en deux confrontations en championnat. “On est déçus, c'est sûr. On passe à côté de notre match, surtout en première mi-temps. Chez nous, ce n’est pas possible d’être menés 3 à 0 en rentrant au vestiaire, a déploré Henrique, une des rares satisfactions du soir. On a énormément parlé de concentration, et là, je pense qu’on ne l’était pas suffisamment. [...] Ils ont tiré trois fois et ils ont marqué à chaque fois, tandis que nous, nous n'avons pas réussi à nous créer des occasions.”

Qualité de jeu et état d'esprit inquiétants en 1re

Dans sa situation, le club rhodanien ne peut pas se permettre d’aussi grandes insuffisances. Si le second acte peut lui donner des motifs d’espoir, car le nul n’aurait pas été illogique, il commet trop de fautes et les paye cher à chaque fois. Résultat, le voilà ce week-end à la merci de Clermont (17e) et possiblement à nouveau relégable. “Sur le plan comptable, c'est un coup d’arrêt, mais le plus inquiétant, c'est la qualité du jeu produit, mais aussi l’état d’esprit de la première période. On n'a pas vu une formation qui voulait se maintenir, s’imposer à domicile, a alerté Pierre Sage. Je m’inclus moi-même là-dedans, ainsi que les remplaçants. C’est une défaite du groupe.”

Le souci pour l’OL, c’est que les prochaines confrontations seront contre Marseille (4 février) et Lille (07/02), pas les meilleures oppositions pour retrouver de la confiance. S’il souhaite remonter la pente, cela passera indubitablement par une plus grande solidité derrière. “Sur la période d’embellie, on avait cette capacité à bien défendre et à valider les quelques occasions qu’on se créait dans la partie. (Lors des futures rencontres) On se doit d’être la formation qu’on a été après la pause, a clamé le coach de 44 ans. Contre des adversaires de ce calibre-là, si nous ne sommes qu’une pâle version de nous-mêmes, on n'aura aucun argument à opposer.”

Des joueurs ont perdu gros vendredi

Certains ont probablement perdu gros vendredi soir. Face à Rennes, les entrants ont eu raison, serait-on tenté d’écrire, à l’image de Gift Orban, Ernest Nuamah et Henrique. A l’inverse, Dejan Lovren et Rayan Cherki peuvent s’inquiéter. Quant à Anthony Lopes, il n’est pas aidé par ses partenaires devant lui, mais il n’arrive pas non plus à stopper l’hémorragie. L’Olympique lyonnais n’a pas une base défensive assez solide, et c’est tout l’édifice qui tremble.