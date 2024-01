Un OL aux deux visages rechute face à Rennes (2-3)

Enzo Le Fée (Rennes) et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Totalement inexistants en première période, les Lyonnais ont réagi trop tardivement dans le second acte. L'écart de trois buts à la pause était rédhibitoire pour espérer un résultat positif. Les Lyonnais restent scotchés à la place de barragiste (16e) avant les autres matchs de la 19e journée.

L'OL a retrouvé de l'allant et de la confiance en décembre avec trois succès d'affilée en L1. Mais l'équilibre était fragile et ce léger renouveau a volé une deuxième fois en éclats, ce vendredi contre Rennes, quinze jours après une première rechute au Havre (3-1). Les coéquipiers du capitaine Alexandre Lacazette n'ont pas encore gagné de point en 2024. À l'arrêt en championnat, ils restent dans la zone de relégation (16e), en position de barragiste. Et ce avant les autres rencontres de cette 19e journée. Inquiétant pour les hommes de Pierre Sage.

Aux abonnés absents en première période

Après vingt premières minutes prudentes, l'OL a été complètement dépassé à chaque attaque des Rennais. Le cauchemar a débuté à la 22e minute après une perte de balle de Rayan Cherki aux 40 mètres. Désiré Doué profitait de la récupération pour servir parfaitement l'ancien Lyonnais Martin Terrier qui trompait la vigilance d'Anthony Lopes d'une superbe frappe du pied gauche. Le même duo frappait un quart d'heure plus tard (36e minute). Après un dégagement rennais, Terrier servait D. Doué en profondeur qui se jouait de Clinton Mata, puis trompait le gardien lyonnais d'une frappe plein axe.

Sonnée, la bande à Pierre Sage encaissait un troisième but sur corner. L'œuvre une nouvelle fois de Martin Terrier, bien placé dans les six mètres après une remise d'Adrien Truffert (41e). Réalistes - trois buts sur trois tirs cadrés -, les Bretons repartaient au vestiaire en pleine confiance et les Lyonnais sous les sifflets du public du Parc OL.

Une révolte bien trop tardive

Pour tenter de réveiller son équipe, Pierre Sage changeait trois joueurs à la reprise. Des entrées d'Ernest Nuamah, Gift Orban et Henrique payantes. Le Brésilien sonnait un début de révolte avec le premier but des Lyonnais, à la suite d'un centre de Ainsley Maitland-Niles (57e). Lacazette faisait passer un second frisson en trompant Mandanda après un ballon arraché dans la surface et un but inscrit d'un tir croisé.

Ce ne sera pourtant qu'un mirage. Les Lyonnais n'inquiéteront plus l'ancien gardien de l'OM. Une équipe marseillaise que l'OL retrouvera dimanche prochain (4 février) dans un match qui sent la poudre. L'OL aura plus que jamais besoin de prendre des points pour ne pas décrocher dans la lutte pour le maintien.