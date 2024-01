Pierre Sage sur le banc (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Tancés par une partie bruyante des supporteurs vendredi lors d'OL - Rennes, les Lyonnais et leur entraîneur, Pierre Sage, ont reconnu leurs torts.

Voilà une image que l'on a déjà vu cette saison du côté de Décines. A l'issue de la partie entre l'OL et Rennes vendredi (2-3), la 11e défaite des Rhodaniens sur l'exercice en cours, les partenaires d'Anthony Lopes ont écouté et échangé avec les supporteurs. En bas du Virage sud, la tribune des Lyon 1950 notamment, la discussion a duré quelques minutes, avant de se conclure par des encouragements. Interrogé sur le sentiment du groupe vis-à-vis des fans après cette nouvelle contreperformance, Pierre Sage ne s'est pas caché.

Franc, l'entraîneur lyonnais a tout d'abord voulu s'excuser "auprès d'eux pour la première période. Elle n'est pas digne de ce qu'est l'Olympique lyonnais, encore plus dans notre situation, a-t-il admis. Mais je tiens aussi à les remercier car ils nous ont accompagnés sur la deuxième mi-temps. Lorsque l'espoir est revenu, leurs encouragements nous ont poussés à aller inscrire le deuxième but, et ensuite à aller chercher le troisième."

"Les joueurs avaient honte à la pause"

Au-delà du soutien lors de la tentative de remontée, Sage a confié que "les sifflets du premier acte étaient totalement mérités. Je pense que les joueurs avaient honte à la pause, a-t-il déclaré. C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Avant de réduire le score, c'était un problème d'amour-propre déjà. On devait faire 45 minutes dignes du club qu'on doit être, et pas de celui qu'on pense être."

Seul footballeur à s'être arrêté en zone mixte suite au revers, Henrique a lui évoqué le contenu du discours des supporteurs. "Ils ont dit qu'ils ne nous lâcheraient pas, qu'ils seront derrière nous tous les jours. Aujourd'hui (vendredi), ils étaient 40 mille et ils nous ont encouragés. On l'a senti, et nous devons leur répondre sur le terrain. [...] Ils ont eu raison de nous bousculer en première mi-temps", a reconnu le Brésilien.