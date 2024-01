Mercato : Matic à l'OL, c'est officiel

A la recherche d'un milieu défensif sur ce mercato hivernal, l'OL a recruté Nemanja Matic. Le Serbe s'est engagé jusqu'en juin 2026.

L'information était connue depuis plusieurs, et sa présence vendredi dans les tribunes de Décines lors du match entre l'OL et Rennes (2-3) a confirmé la nouvelle. Ce samedi, l'Olympique lyonnais a officialisé la signature du milieu de terrain Nemanja Matic Âge de 35 ans, ce dernier arrive en provenance du Stade Rennais contre une indemnité de 2,6 millions d'euros.

Passé par le Benfica Lisbonne, Manchester United, Chelsea, la Roma et le club breton, qu'il a rejoint à l'été 2023, le Serbe a paraphé un contrat de deux ans et demi dans le Rhône. Pour rappel, il avait exposé son mal-être en Bretagne, notamment en raison d'une situation familiale rendue difficile par l'absence d'école internationale dans la capitale d'Ille-et-Vilaine pour ses enfants.

La 5e recrue cet hiver

Le gaucher d’1,94m devrait assez vite, possiblement dès le dimanche 4 février face à Marseille, débuter dans sa nouvelle équipe. Dans l'entrejeu, il apportera sa taille ainsi que ses qualités techniques, qui ne seront pas de trop dans ce secteur en difficulté. Pierre Sage et ses adjoints disposeront là d'un relai précieux au cœur de l'action, et surtout d'une alternative ou d'un complément au duo Maxence Caqueret - Corentin Tolisso.

Après Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, l'OL tient là sa cinquième recrue de l'hiver. La plus expérimentée aussi. Mais David Friio, le directeur sportif, et Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement ne devraient pas s'arrêter là. D'ici à la fin du mercato, le 1er février au soir, d'autres renforts sont attendus pour éviter à l'actuel 16e de Ligue 1 une descente en Ligue 2.