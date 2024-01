Mercato : Sage attend encore des renforts sur chaque ligne

Pierre Sage lors du match Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OL est encore confronté à de nombreux dossiers. Pierre Sage espère encore un renfort sur chaque ligne.

Il y a un match de championnat vendredi, mais comme chaque année à cette période, il est surtout question de mercato. L’OL n’est pas exempt de cette actualité, bien au contraire. Après les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et dernièrement Gift Orban, le club lyonnais s’est montré plutôt actif. Pourtant, à un peu moins d’une semaine de la fin du marché des transferts, les priorités sont encore nombreuses. Ce n’est pas Pierre Sage qui ira contre cet avis. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur lyonnais a rappelé que le mercato n’était pas fini entre Rhône et Saône. Du moins, c’est le souhait de se montrer actif encore. "Il n'a pas eu d'évolution, les postes sont toujours les mêmes dans la recherche : un joueur offensif, un défensif et un ou deux au milieu."

"La logique du temps de jeu est compréhensible pour Alvero"

Dans le sens des arrivées, la dernière ligne droite du mercato de l’OL s’annonce intense. Et dans le sens des départs ? En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Pierre Sage, Skelly Alvero est l’un des candidats. Interrogé sur la question du milieu de terrain, l’entraîneur n’a pas éludé la question, estimant que rien n’empêchait l’ancien Sochalien de partir. Il faut malgré tout que tout le monde y trouve son compte. "Sur les éventuels départs (Skelly Alvero), la logique du temps de jeu est compréhensible. Les joueurs doivent se préparer aux deux situations. L'envie d'avoir du temps de jeu est une chose. Le fait que les clubs se mettent d'accord sur les conditions pour que le joueur l'obtienne, c'en est une autre. J'ai dit qu'il (Alvero) devait se préparer aux deux situations en étant prêt à jouer tout de suite." La dernière semaine ne s'annonce pas calme à Décines. En espérant que l'OL arrive à ses fins.