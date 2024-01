OL : Fofana préservé, El Djebali avec les pros ce mercredi

Malick Fofana buteur lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

À deux jours de la réception du Stade Rennais au Parc OL, Pierre Sage peut compter sur un groupe de 22 joueurs. Absent de la séance ce mercredi, Malick Fofana était préservé en raison d'une fatigue.

Après la Coupe de France, les joueurs de l’OL se sont replongés dans le quotidien de la Ligue 1 depuis le début de la semaine. Avec la réception de Rennes vendredi, les joueurs lyonnais lancent un vrai marathon avec la venue de l’OM le 4 février, celle de Lille en Coupe de France le 7 avant d’aller à Montpellier le 11 puis de recevoir de nouveau avec Nice le 16 février. Sous fond de fin de mercato, l’OL organise donc sa préparation pour oublier l’accroc réalisé au Havre (3-1) il y a deux semaines. Pour ce rendez-vous contre Rennes, Pierre Sage pourra compter sur Gift Orban qui devrait logiquement connaitre ses premières minutes avec sa nouvelle formation. Il devrait pouvoir partager ses débuts avec son ancien coéquipier Malick Fofana, malgré l’absence de ce dernier à l’entraîneur du jour.

Alvero bien présent

Laissé au repos pour être à 100% dès jeudi, le jeune ailier sera bien présent pour le match de vendredi comme l'a laissé entendre Pierre Sage en conférence de presse. "Il a eu un peu de fatigue et quand tu donnes tout sur le terrain, on peut laisser un jour au joueur si besoin." Hormis Johann Lepenant, toujours en rééducation après sa vilaine blessure avec les Espoirs, Sage peut compter sur un groupe au complet. Avec l’absence de Fofana, l’entraîneur lyonnais avait fait appel à Chaïm El Djebali ce mercredi pendant que la réserve s’entraînait sur le terrain d’à-côté. S’il est annoncé en instance de départ du côté du Werder Bremen, Skelly Alvero n’a toujours pas pris la direction de l’Allemagne et, à moins d’un dénouement dans les prochaines heures, postule pour une place dans le groupe vendredi.