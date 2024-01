Coupe de France : OL - Lille en 8es, comme on se retrouve

Le tirage au sort des 8es de finale de Coupe de France a convié Lille au Parc OL pour affronter les joueurs de Pierre Sage. Un remake de la saison dernière où les deux équipes s’étaient retrouvées à ce même stade de la compétition.

Après une National 3 et une National 2 pour démarrer l’aventure Coupe de France, l’OL va se frotter à un tout autre morceau en 8es de finale de Coupe de France. Après le PSG, les Lyonnais ont peut-être hérité du pire tirage possible pour ce troisième tour avec le LOSC comme adversaire. Ayant quitté ses fonctions à l’OL Groupe récemment, Bruno Cheyrou a plutôt eu la main lourde pour son ancien club avec Lille. Toutefois, dans son "malheur", la formation lyonnaise aura la chance de pouvoir accueillir au Parc OL début février (7 février à 18h30) et donc compter sur le soutien populaire pour renverser les Dogues.

Lopes décisif contre les Dogues

Ce cocktail avait plutôt bien fonctionné la saison dernière, car oui, ce huitième sera un remake de ce qu’il s’est passé il y a un an. Le 8 février 2023, Lille était également venu à Décines à ce même stade de la compétition avec un statut de favori. Le scénario sera sensiblement le même cette année même si l’OL ne jouait pas la course au maintien lors du dernier exercice. Néanmoins, l’odeur de la coupe et l’ambiance électrique du Parc OL avaient transcendé les Lyonnais qui s’étaient qualifiés à l’issue de la séance des tirs au but et un Anthony Lopes décisif (2-2, 4 tab 2). Bis repetita cette année ?