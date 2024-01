Au classement des buteuses de D1, Ada Hegerberg voit les Parisiennes Tabita Chawinga et Marie Antoine-Katoto revenir en force sur ses talons. Mais la Lyonnaise garde la tête.

Pour fêter sa 150e en D1, Ada Hegerberg a fait ce qu’elle sait faire de mieux sur un terrain de football, marquer. Dimanche contre Montpellier, elle a activement participé au succès des siennes en inscrivant la deuxième réalisation des Fenottes un peu avant la demi-heure de jeu. Au vu du score final, 2 à 1 pour l’OL, l’attaquante fut bien inspirée de conclure le service de Selma Bacha.

Une action décisive sur le plan collectif, mais aussi individuellement. Avec ce but, la Norvégienne en compte désormais 10 en 11 affiches disputées en championnat, un total qui la rapproche de ses standards avant ses graves pépins physiques. Trouver les chemins des filets lui permet aussi de garder son trône de meilleure réalisatrice, car cette saison, la concurrence s’annonce extrêmement rude entre les joueuses de Première Division.

Thiney et Le Sommer à l'affût

Juste derrière la Lyonnaise, nous avons deux Parisiennes, qui comptent parmi les autres prétendantes à ce trophée. Le week-end passé, Tabita Chawinga et Marie Antoine-Katoto ont gonflé leurs statistiques lors de l’écrasante victoire du PSG face à Bordeaux (8-1). Avec un doublé chacune, elles sont plus que jamais sur les talons d’Hegerberg, ayant marqué à respectivement 9 et 8 reprises lors de cet exercice 2023-2024.

Non loin derrière, nous avons les increvables Gaëtane Thiney et Eugénie Le Sommer qui continuent de faire mal aux défenses adverses (7 réalisations). De quoi offrir une course effrénée jusqu’au bout pour ce trophée, une récompense l’avant-centre a déjà remporté en 2016, 2017 et 2018.