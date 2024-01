L’OL poursuit son sans-faute en D1 à Montpellier (1-2)

Bien plus bousculé qu’en Coupe de France, l’OL a assuré l’essentiel (1-2) ce dimanche sur la pelouse de Montpellier. Grâce à Vanessa Gilles et Ada Hegerberg, les Fenottes signent un 13e succès en 13 matchs.

Il n’y a pas eu de démonstration ce dimanche soir. Après la large victoire la semaine dernière en Coupe de France, l’OL a encore pris le meilleur contre Montpellier (1-2) mais les débats ont été un peu plus équilibrés dans l’Hérault. Pour cette dernière rencontre de la 13e journée de D1 féminine, les Fenottes ont dû faire face à un bloc bien plus compact et un peu plus joueur que lors des seizièmes de finale de coupe. Pourtant, comme ce fut le cas à Décines, les joueuses de Sonia Bompastor se sont rapidement rendues le match facile.

Après une première alerte avec une frappe d’Ada Hegerberg repoussée par Petiteau, les Lyonnaises ont trouvé la faille sur le corner qui a suivi. Quand Wendie Renard n’est pas là, Vanessa Gilles joue les remplaçantes pour la combinaison avec Selma Bacha. Après le corner renvoyé, la latérale a ajusté son centre au deuxième poteau pour la Canadienne qui n’a eu qu’à placer sa tête pour ouvrir le score (0-1, 13e).

Deux passes décisives pour Bacha

Le match ne pouvait pas mieux commencer pour l’OL dans son entreprise de démolition en championnat. Avec seulement deux changements effectués par rapport au onze couché il y a une semaine, les Lyonnaises ont encore joué les rouleaux compresseurs et ce n’est pas le nouveau but d’Hegerberg qui a facilité la vie des Montpelliéraines. Sur une nouvelle offrande de Bacha, la Norvégienne a repris son fauteuil de meilleure buteuse du championnat et d’un huitième match consécutif avec une réalisation (0-2, 27e). Avec un break d’avance avant la demi-heure, l’espoir de revoir une démonstration lyonnaise a clairement trotté dans les têtes.

Finalement, le MHSC n’a pas baissé les bras et s’est montré plus joueur. Ayant un bloc médian plus haut, les quatrièmes de D1 ont réduit la marque par Océane Deslandes (33e) qui a bien suivi une claquette d’Endler sur sa barre. Malgré ce score de 1-2 à la pause, l’OL n’a pas douté dans cette rencontre, mais n’a pas réussi à tuer le match dans le second acte. Le Sommer, encore peu à son avantage, a vu Petiteau sortir une grosse parade avant que Van de Donk ne trouve le petit filet. Däbritz, Majri et Hegerberg se sont aussi essayées à la frappe, mais sans succès. Qu’importe, malgré des contacts bien plus rugueux en fin de match, l’OL assure l’essentiel avec ce 13e succès en 13 matchs.