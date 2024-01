Mercato : Diego Moreira annonce son départ de l’OL

Comme pressenti, Diego Moreira n’est plus un joueur de l’OL. L’ailier portugais a annoncé son départ du club ce dimanche sur ses réseaux sociaux.

La rumeur disait donc vraie. L’aventure de Diego Moreira à l’OL n’aura duré que six mois. Arrivé le dernier jour du mercato entre Rhône et Saône, l’ailier portugais a quitté le club lyonnais ce dimanche et n’a pas participé à la séance du jour. En ce début de soirée, Moreira a lui-même confirmé son départ sur ses réseaux sociaux avec un message à l’attention des supporters lyonnais. "Aujourd’hui (dimanche) est la fin de mon prêt avec l’OL, je tenais à vous remercier pour votre accueil dès le premier jour, le premier pas, dès les premiers pas au Parc OL. Ce sont des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je souhaite aux joueurs ainsi qu’aux supporters qu’ils atteignent leurs objectifs dans cette deuxième partie de saison. À jamais dans mon cœur."

Ayant joué neuf matchs avec l’OL dont le dernier vendredi pendant 20 minutes à Bergerac, Diego Moreira retourne donc à Chelsea. Il n’aura pas réussi à se montrer décisif durant son temps lyonnais. Mais avec une découverte du haut niveau entre Rhône et Saône et une situation collective loin d’être parfaite pour donner la pleine mesure de son talent, Diego Moreira était peut-être un peu trop vert pour pouvoir s’imposer durant cette saison à l’OL. Ce retour de prêt ouvre probablement un peu plus la porte à une arrivée d’Arnaut Danjuma, cible de la cellule de recrutement depuis quelques semaines.