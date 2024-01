OL - Mercato : retour à l’envoyeur pour Moreira ?

Entré en jeu à 20 minutes de la fin contre Bergerac, Diego Moreira pourrait voir son prêt à l’OL casser. Le jeune ailier pourrait donc retrouver Chelsea.

Diego Moreira a-t-il joué ses dernières minutes à Limoges contre Bergerac ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’aventure à l’OL aurait peut-être pris du plomb dans l’aile à en croire RMC Sport. Entré à vingt minutes du terme en 16e de finale de Coupe de France, l’ailier portugais avait pris la place d’Henrique en qualité de piston gauche. Seulement, le club lyonnais réfléchirait à casser le prêt de Moreira pour faire un peu de place à la piste Arnaut Danjuma. Voir une fin prématurée à l’aventure de Diego Moreira n’est pas nouveau puisqu’une rumeur avait fait surface durant les vacances de Noël.

Face aux absences de Mama Baldé et Ernest Nuamah et les départs de Tino Kadewere et Jeffinho, Pierre Sage avait envoyé un message à son jeune joueur juste avant le match de Pontarlier. "Il a eu du temps de jeu au début, je lui ai simplement signifié qu’il devait aujourd’hui gérer cette situation avec de l’ambition. Son objectif doit être de jouer un maximum s’il veut optimiser son prêt et qu’on tire aussi bénéfice de cette situation-là. Il doit gérer cette situation avec un peu plus d’agressivité, dans le bon sens du terme. Il n’est pas là pour être un joueur de l’effectif, il est là pour être un joueur de l’effectif qui postule et est performant à chaque match."

Ayant joué tout le match à Besançon, il est ensuite entré une demi-heure contre Le Havre sans arriver à être décisif et c’est peut-être là que le bât blesse. N’ayant joué que neuf matchs depuis le début de la saison, Diego Moreira a découvert le haut niveau avec l’OL et n’apporte pas forcément de plus-value dans cet effectif, étant encore trop brouillon et pas assez mûr. De quoi pousser le club à arrêter les frais plus rapidement pour se renforcer sur les dix jours de mercato restants ?