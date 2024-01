OL - U19 : un choc contre Auxerre pour oublier la Gambardella

Une semaine après être sorti par la petite porte en Coupe Gambardella, l’OL retrouve le championnat ce dimanche (14h30). Les U19 reçoivent l’AJ Auxerre, leader avec huit points d’avance sur les Lyonnais.

Quoi de mieux qu’un choc pour rapidement passer à autre chose ? Il y a une semaine, les U19 de l’OL prenaient la direction de Metz pour disputer leur deuxième tour de Coupe Gambardella. Certes privés de quelques éléments indispensables, notamment devant, ils ne s’imaginaient sûrement pas quitter la compétition aussi rapidement. Après la victoire en 2022 et le quart de finale la saison dernière, c’est une vraie désillusion qui s’est abattue sur les joueurs d’Amaury Barlet. La déception passée, l’OL doit maintenant se concentrer sur le championnat avec une deuxième place à sécuriser, voire mieux à espérer en fonction du résultat de ce dimanche (14h30).

À Meyzieu, les coéquipiers de Lenny Djouad reçoivent l’AJ Auxerre, leader incontesté de la poule B avec huit points d’avance sur les Lyonnais. Plus que revenir sur les talons auxerrois, la bande à Barlet doit avant tout garder son avance sur Orléans et Troyes, en embuscade pour cette deuxième place qualificative pour les play-offs. Toujours sans Bryan Meyo et Enzo Molébé, les U19 devront aussi faire sans Erawan Garnier qui a disputé 45 minutes avec la réserve samedi (2-2). Néanmoins, le groupe sera renforcé par les descentes de Lilian Coponat et Paco Fuhrer, non retenus dans le groupe de Gueïda Fofana, ainsi que celle de Mathys De Carvalho, entré en fin de match contre l’Olympique de Valence samedi.