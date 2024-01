Menée 0-2 contre le cours du jeu en première période, la réserve de l’OL a sauvé un point en toute fin de match (2-2). Entré à la pause, Djibrail Dib a inscrit un doublé salvateur.

À la mi-temps de ce premier match en 2024 à Décines, les joueurs de Gueïda Fofana devaient très certainement avoir le moral dans les chaussettes. Après une courte défaite contre Chambéry pour lancer l’année 2024, les Lyonnais étaient menés 0-2 à domicile contre l’Olympique de Valence. Cependant, à regarder le premier acte, ce score ne reflétait pas forcément l’impression dans le jeu. Oui, l’OL a toujours autant de mal à se montrer dangereux offensivement, mais les visiteurs n’avaient pas mis en danger Bengui outre mesure. Et pourtant, sur deux incursions, le tableau d’affichage affichait un écart de deux buts en faveur du club drômois.

Face à cette situation d’urgence et malgré le renfort de Mahamadou Diawara, Gueïda Fofana a décidé de revoir sa copie et est passé en 4-3-3 avec l’entrée dès la pause de Djibrail Dib et Erawan Garnier, surclassé pour l’occasion. Il n’a fallu que cinq minutes à Dib pour redonner de l’espoir à l’OL. À défaut d’avoir réussi à rattraper le peloton de tête, la réserve de l’OL a évité un deuxième revers de suite en championnat pour démarrer 2024. Car, au bout du temps additionnel, Dib a joué les sauveurs avec un coup-franc dans la lucarne pour portier de Valence. 2-2, l’OL aurait aimé mieux avant d’affronter le leader Lyon-La Duchère la semaine prochaine, mais s’en contentera à la vue du scénario.