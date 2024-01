Laissées de côté lors du match de Coupe de France en raison du nombre limité de places, Dzsenifer Marozsán et Maéline Mendy retrouvent le groupe de l’OL. Sonia Bompastor a retenu 18 joueuses pour le déplacement à Montpellier dimanche (21h).

Le contexte n’était pas favorable et il fallait s’y attendre. Avec une formation montpelliéraine assez physique et dans l’impact, Sonia Bompastor n’allait pas prendre le risque de convoquer Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani. Les deux joueuses ne sont pas encore totalement disponibles, mais l’affiche aurait de toute façon eu raison de leur présence dans le groupe de l’OL pour cette 13e journée de D1 féminine dimanche (21h).

Sans les deux internationales françaises et les absentes que sont Wendie Renard et Melchie Dumornay, le groupe des Fenottes est sans surprise avec seulement deux nouveautés par rapport au match de coupe il y a une semaine. Dzsenifer Marozsán et Maéline Mendy viennent renforcer cet effectif de 18 joueuses. Les deux milieux étaient déjà présentes pour le match de reprise contre le Paris FC, mais elles avaient fait les frais du règlement en Coupe de France. Ne pouvant retenir que seize éléments contre dix-huit en D1 féminine, Sonia Bompastor avait donc laissé l’Allemand et la jeune Lyonnaise sur le côté pour les 16es de finale.

Le groupe de l’OL féminin contre Montpellier : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Sombath - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Mendy, Van de Donk - Hegerberg, Le Sommer, Becho