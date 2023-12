Prêté durant l’été par Chelsea, Diego Moreira pourrait déjà quitter l’OL. En plus d’un temps de jeu famélique, l’ailier portugais pourrait faire les frais de la politique des Blues.

Deux mois qu’on ne l’avait plus vu. Depuis sa première titularisation contre Brest pour la première de Fabio Grosso, Diego Moreira avait disparu des radars. Jusqu’à son entrée en jeu contre Lille (0-2) dimanche dernier. Laissé de côté par l’entraineur italien, l’ailier prenait son mal en patience depuis, faisant partie du groupe de l’OL avant d’être la plupart du temps envoyé en tribunes. Malgré un profil de percussion, le jeune Portugais (19 ans) n’a pas réussi à convaincre Fabio Grosso de lui laisser plus qu’une heure de jeu sur les sept matchs qu’il a dirigés. Moreira aura-t-il plus de chance avec le nouvel entraîneur ? Pierre Sage a annoncé qu’il n’allait pas tout révolutionner, mais c’est bien avec son successeur qu’il faudra observer une évolution ou non.

Chelsea a dépassé son quota de prêts

Encore faut-il que Diego Moreira soit encore au club… Prêté en toute fin de mercato, l’ailier pourrait voir Chelsea casser son prêt dans les prochaines semaines si l’on en croit l’Evening Standard. La raison ? Les Blues ont déjà atteint le nombre maximum de joueurs envoyés en prêt à l’étranger (7). Le problème, c’est que le club londonien aimerait prêter Andrey Santos, qui n’a pas de temps de jeu à Nottingham Forest où il est en prêt. Porto serait d'ailleurs sur les rangs.

Pour envoyer Santos en prêt au Portugal, Chelsea doit donc rappeler l’un de ses joueurs en prêt. Diego Moreira, qui a peu joué à l’OL, pourrait être la victime collatérale. Toutefois, les pensionnaires de Stamford Bridge devront payer 2,9 millions d’euros à l’OL. De quoi rendre l’opération quasi nulle puisque le club lyonnais avait déboursé 2,5 millions durant l’été pour ce prêt payant et loin d’être concluant pour l’instant.