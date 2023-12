OM - OL : Diallo comprend "l’injustice des Lyonnais" mais…

Président de la FFF, Philippe Diallo a livré son regard sur la reprogrammation d’OM - OL le 6 décembre. S’il comprend que les Lyonnais puissent se sentir lésés, le président estime que la LFP et la FFF ne sont pas encore habilitées à juger des événements qui se passent sur la voie publique.

Après avoir tenté tous les moyens possibles et inimaginables, l’OL s’est fait une raison. Le 6 décembre prochain, le club lyonnais se rendra bien à Marseille pour jouer cet OM - OL qui avait été reporté le 29 octobre dernier. Les Lyonnais évolueront devant un stade plein puisque les supporters marseillais ont été autorisés à garnir les tribunes, au contraire des supporters lyonnais privés de déplacement. Comme l’avait décrit Saël Kumbedi la semaine dernière, l’OL va devoir faire comme si de rien n’était.

Fabio Grosso ne sera certes plus là pour rappeler les stigmatiques de cette attaque du bus, mais il y a clairement la sensation de ne pas être considéré comme des victimes à Lyon. Cette position, Philippe Diallo la comprend. Le président de la FFF est revenu dans le Progrès sur ces incidents et assure qu’il "peut comprendre qu’il puisse y avoir une forme d’injustice pour les Lyonnais, car ils sont victimes d’une agression."

"Des sanctions lourdes" à prononcer

Pourtant, cela n’a pas empêché la commission d’appel de la Fédération de juger irrecevable le recours de l’OL ou de la commission des compétitions de fixer un report avec du public. S’il comprend les Lyonnais, Philippe Diallo a également tenu à défendre les positions de la LFP et de la FFF dans ce dossier avec des incidents qui se sont passés sur la voie publique et non à l’intérieur du Vélodrome. "Il n’appartient pas encore aujourd’hui aux commissions de la Ligue et de la Fédération, de juger de faits totalement extérieurs aux périmètres de nos stades." Souhaitant des "sanctions lourdes", le président de la Fédération appelle à une bonne collaboration entre les instances sportives et les pouvoirs publics afin de favoriser le jugement de ces violences.