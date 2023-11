OM - OL : Grosso trouverait "inacceptable" l’absence de sanction

Le 6 décembre prochain, les joueurs de l’OL retourneront très certainement à Marseille. Un match qui se jouera avec du public, mais sans supporters de l’OL. Incompréhensible pour Saël Kumbedi et Fabio Grosso.

Aucune communication n’a encore été donnée concernant la décision de la commission d’appel de la FFF, mais il y a quand même de grandes chances que le report du match entre l’OM et l’OL se tienne le 6 décembre prochain comme acté par la commission des compétitions. Une chose est sûre, il n’y aura pas de supporters lyonnais suite à un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône tandis que les joueurs marseillais pourront compter sur le soutien de leurs fans.

Un supporter marseillais a bien été jugé et sanctionné d’une peine de prison avec sursis et de trois ans d’interdiction de stade, mais c’est bien trop peu pour l’OL et ses joueurs. "Ça nous dérange, car il n’y a pas de sanctions. On repart comme si rien ne s’était passé et ce n’est pas normal, on ne comprend pas, s’est questionné Saël Kumbedi en conférence de presse. Mais on est des compétiteurs et s’il faut y retourner, on est des professionnels, donc on ira."

"J'adore pourtant jouer dans des stades comme à Marseille"

Le club lyonnais espère toujours obtenir gain de cause et pouvoir jouer sur un terrain neutre, mais à une grosse dizaine de jours de la rencontre, le statu-quo prédomine. Une aberration pour Fabio Grosso, principale victime de ces incidents ayant entraîné l’annulation du match puis son report le 29 octobre dernier. S’étant vu poser douze points de suture au niveau de l’œil, l’entraîneur lyonnais reste toujours marqué physiquement et mentalement.

Voir donc les choses avancer au ralenti ou tout simplement ne pas avancer est loin de plaire à Grosso. "J’ai été touché, je le vois chaque matin quand je vais à la salle de bains, les signes restent et resteront malheureusement. C’est pour ça que je suis inquiet avec l’absence de prendre des décisions. Ce sera presque inacceptable même si j’adore jouer dans des stades comme à Marseille avec des ambiances incroyables. Mais l’absence de sanctions pour cet évènement particulier est inacceptable pour moi." À la vue des avancées, l'entraîneur lyonnais ne devrait pas être au bout de ses surprises.