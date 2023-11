Bacha, Diani et Le Sommer avec les Bleues contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour le dernier rassemblement de l’année des Bleues, Hervé Renard a retenu un groupe de 23 joueuses. Parmi elles, sept portent les couleurs de l’OL.

Encore deux matchs à jouer et l’équipe de France féminine en aura terminé avec la Ligue des Nations. Pour ce dernier rassemblement en 2023, les Bleues reçoivent l’Autriche le 1er décembre avant de se rendre au Portugal, quatre jours plus tard. Actuellement premières de leur groupe, les Françaises veulent terminer en beauté cette année avant de se lancer pleinement dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce vendredi, Hervé Renard a dévoilé sa dernière liste de l’année avec comme fait marquant le retour de Marie-Antoinette Katoto en sélection. L’attaquante du PSG n’avait plus porté le maillot des Bleues depuis 498 jours et sa grave blessure au ligament croisé. En retrouvant Clairefontaine à partir de lundi, elle retrouvera des têtes connues comme Wendie Renard, mais aussi des petites nouvelles qui ont fait leur trou en son absence.

Il est notamment de Vicki Becho qui est une nouvelle fois appelée avec les Bleues. L’attaquante de l’OL, bien qu’en manque de temps de jeu avec les Fenottes, garde la confiance d'Hervé Renard et est l’une des nombreuses Lyonnaises présentes dans cette liste. Elles sont sept comme lors du dernier rassemblement avec Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. Malgré de bonnes prestations avec l’OL et la présence de Bacha dans la catégorie des milieux, Perle Morroni n’a toujours pas réussi à convaincre le sélectionneur.