Tolisso incertain pour OL - Lille

Corentin Tolisso lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Ayant ressenti une gêne au mollet, Corentin Tolisso ne s’est pas entraîné vendredi matin. Le milieu de terrain demeure incertain pour le match entre l’OL et Lille dimanche (21h).

Après les blessures à répétition la saison dernière, il avait plutôt été épargné depuis le début de l’exercice 2023-2024. Hormis une blessure à la cheville dès le deuxième match contre Montpellier, Corentin Tolisso avait enfin réussi à enchaîner avec l’OL depuis trois mois. Ayant joué 9 des onze matchs de la formation lyonnaise, le milieu de terrain commençait à monter en puissance à l’image de sa prestation à Rennes, il y a deux semaines (0-1). Va-t-il connaitre son premier coup d’arrêt ? Tolisso a en tout cas manqué l’entraînement matinal de ce vendredi, à deux jours de la réception de Lille (21h). L’international français a ressenti une gêne au mollet, de quoi le rendre incertain pour la 13e journée de Ligue 1.

Tolisso incertain, Fabio Grosso sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Nicolas Tagliafico, suspendu, et Johann Lepenant, victime d’une grosse blessure au mollet avec les Espoirs. Ce vendredi, ils étaient 23 joueurs présents mais pas Maxence Caqueret. Ayant reçu une béquille à l’entraînement jeudi, le milieu s’est contenté d’un travail en salle. Néanmoins, sa participation à OL - Lille n’est pas remise en cause et le Lyonnais devrait bien tenir sa place.

Le groupe présent à l’entraînement : Bengui, Lopes, Riou - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico - Akouokou, Alvero, Diawara, Maitland-Niles - Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah