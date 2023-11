Près d'un mois après le caillassage du bus de l'OL lors du déplacement au Vélodrome, Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens lyonnais, est revenu sur cette soirée chaotique.

Le 29 octobre dernier, le bus de l'OL a été caillassé par des supporters adverses. À coup de projectiles, ceux-ci ont brisé deux vitres du véhicule et blessé au visage Fabio Grosso, entraîneur lyonnais. Son adjoint Rémy Vercoutre, en charge des gardiens de but, est revenu sur cette triste soirée ce jeudi au micro de L'Équipe.

Digne de "scènes de guerre"

"Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, loin de là. Je me suis fait 'bouger' plus d’une fois en déplacement, dans le bus, dans les stades, mais cette fois-là, c’était la plus horrible, la pire", a-t-il commenté. Visiblement encore impacté par ces incidents, l'ancien gardien de l'OL a tenu à expliquer son sentiment durant l'attaque. "J’ai vu mon ami, Fabio Grosso, à cinquante centimètres de moi avoir la tête en sang, très touché, raconte Rémy Vercoutre. Quand la lumière s’est rallumée dans les couloirs du stade Vélodrome, on était tous très touchés physiquement, et mentalement les jours suivants."

La rencontre entre l'OL et l'OM est finalement reportée au 6 décembre prochain, dans l'enceinte du Vélodrome, avec du public, mais pas les supporters de l’OL. Un facteur qui peut faire cogiter les Lyonnais ? "On s’en est remis petit à petit, mais c’est un moment que je ne souhaite à personne. On a vu des choses presque dignes de scènes de guerre. Les bruits entendus ce soir-là resteront dans les têtes de chacun. Je n’en garde pas un bon souvenir et je me pose beaucoup de question sur la suite, notamment quand on va se rendre à Marseille", a indiqué Rémy Vercoutre.