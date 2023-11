OL féminin : Van de Donk et Damaris retenues avec les Pays-Bas

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (OL) face à Grosso (Juventus) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Après le match entre Guingamp et l'OL dimanche (21h), Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk rejoindront les Pays-Bas. Elles joueront deux matchs contre l’Angleterre et la Belgique.

Dans la fin d’année chargée, cette trêve internationale qui se profile n’est pas forcément un motif de bonnes nouvelles pour Sonia Bompastor. Même si elle arrive à faire tourner son effectif et à gérer les temps de jeu, l’enchaînement de cinq matchs en deux matchs de l’OL a montré qu’il y avait certains signes de fatigue contre St-Pölten (2-0). Mais l’entraîneure lyonnaise malgré tout devoir faire avec une fois de plus et compter sur un effectif décimé ces prochains jours. Après le match contre Guingamp dimanche (21h), elles seront en effet de nombreuses Lyonnaises à prendre la poudre d’escampette avec notamment la Ligue des Nations pour les nations européennes.

Ce sera le cas pour Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk. Les deux milieux de l’OL ont été retenues pour les confrontations contre l’Angleterre (1er décembre) et la Belgique (5 décembre). Deux matchs cruciaux puisqu’avec 9 points, les Pays-Bas n’ont que deux points d’avance sur les Belges et trois sur les Three Lionesses. Andries Jonker pourra malgré tout compter sur une Van de Donk en forme. L’ancienne d’Arsenal a encore marqué mercredi en Ligue des champions contre St-Pölten (2-0). Damaris, touchée à la cheville il y a deux semaines, est, elle, sortie à l’heure de jeu, après avoir été pas mal bousculée par les Autrichiennes.