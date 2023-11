Damaris Egurrola forfait pour Slavia Prague - OL

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (OL) face à Grosso (Juventus) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Durement touchée à la cheville contre Montpellier, Damaris Egurrola n’a pas fait le voyage à Prague. Restée à Lyon, la milieu va passer des examens pour connaitre la gravité sa blessure.

Ce lundi, Sonia Bompastor s’est réjouie de pouvoir compter sur un effectif étoffé cette saison au contraire de l’exercice précédent. S’il y a eu quelques pépins physiques en début de saison pour Ada Hegerberg et Melchie Dumornay, l’entraîneure de l’OL n’a pas eu les mauvaises nouvelles de graves blessures et de trêves internationales venant interférer dans la quantité des joueuses disponibles.

L’effectif est tellement au complet que Bompastor se retrouve à devoir faire des choix chaque week-end et a laissé certaines joueuses à la maison pour les matchs de championnat. Vendredi dernier contre Montpellier, ce fut le cas pour Dzsenifer Marozsan et Alice Sombath. Pour l’entrée en lice en Ligue des champions, Damaris Egurrola sera l’absente notable côté lyonnais.

"Entraînement adapté" pour Dumornay

Non pas que la milieu a fait les frais d’un choix de Sonia Bompastor mais tout simplement parce qu’elle est blessée. À la veille du match contre le Slavia Prague, le forfait de la Néerlandaise a été confirmé par sa coach. "Damaris est restée à Lyon et elle ne jouera pas mardi. Elle va passer des examens dans les prochains jours pour connaitre la gravité de la blessure et de son absence."

Obligée de laisser sa place à la 37e minute vendredi contre Montpellier, Damaris Egurrola souffre de la cheville avec un gros contact dès la 2e minute de jeu. Également en délicatesse avec une cheville après le match, Melchie Dumornay et Sara Däbritz ont, elles, bien fait le voyage en République tchèque. Néanmoins, l’Haïtienne devrait avoir droit à "un entraînement adapté" ce lundi, à la veille de l’entrée en lice de l’OL en Ligue des champions.